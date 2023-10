Dwayne Johnson: Wachsfigur soll dunklere Hautfarbe bekommen

Nach Kritik für die zu helle Hautfarbe der Wachsfigur von The Rock soll jetzt nachgebessert werden.

Ein Pariser Wachsmuseum enthüllte kürzlich eine neue Wachsfigur von Dwayne Johnson – diese hat nur gar nicht dem Vorbild entsprochen. Der Hauptgrund für die Aufregung war die unpassend helle Hautfarbe der Figur, obwohl sie den Schauspieler repräsentieren sollte, der Wurzeln in Samoa hat. Das Grévin-Museum reagierte nun.

Der Generaldirektor Yves Delhommeau kündigte an, dass die Figur zeitnah überarbeitet und erst nach den Änderungen erneut ausgestellt werden sollte. Es müsse auch die Beleuchtung angepasst werden, da diese dazu beigetragen haben soll, dass die Hautfarbe heller erschien als beabsichtigt.

So hat Dwayne Johnson selbst auf die neue Wachsfigur reagiert

Dwayne „The Rock“ Johnson hat darauf reagiert, indem er öffentlich ankündigte, dass sein Team das Grévin-Museum in Paris kontaktieren werde, um notwendige Verbesserungen an seiner Wachsfigur vornehmen zu lassen. Diese Veränderungen sollten vor allem seine Hautfarbe betreffen, wie Johnson in einem Instagram-Beitrag mit einem lächelnden Emoji betonte. Er machte auch eine humorvolle Bemerkung darüber, dass er beim nächsten Besuch in Paris einen Drink mit seiner Wachsfigur genießen würde.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr über die Wachsfigur und den Vorfall

Am Montag (16. Oktober) enthüllte das Grévin-Museum in Paris die neue Wachsfigur von Dwayne Johnson. Diese zeigt zwar den typisch muskulösen Körperbau, die Tätowierungen und den kahl geschorenen Kopf des Schauspielers und ehemaligen Profi-Wrestlers, doch genau wie dieser sah die Wachsfigur trotzdem nicht aus. Das bemerkten auch die Leute im Internet: „Igitt! Das ist nicht der Rock, vielleicht sein Stuntman lol“, heißt es in einem Kommentar unter dem Enthüllungspost auf dem Instagram-Kanal vom Wachsmuseum.