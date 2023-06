Die Ärzte: Witze über K.O.-Tropfen empören Ärzte-Fans

Die Ärzte machen live eine Anspielung, die vielen ihrer Fans sauer aufstößt – andere nehmen die drei Musiker in Schutz

Für ihre oft derben Witze sind Die Ärzte bei den einen beliebt, bei den anderen verhasst. Das dürfte auch ein neuer Live-Clip bestätigen, der derzeit die Runde macht. Darin scherzen Bela, Farin und Rod über K.O.-Tropfen und deren Wirkung. „Meine K.O.-Tropfen sind homöopathisch“, sagte Bela B bei einer Ansage während des Ärzte-Auftritts am Dienstag (06. Juni) in Luxemburg, zwischen den Songs „Rock Rendezvous“ und „Wie es geht“. Dann geht es weiter: „Und am nächsten Morgen wachte ich auf und dachte … ich hab‘ Schlimmeres als blaue Flecken“. Farin dazu: „Und mein Bett war total verklebt“. Jubel aus dem Publikum.

„Übel“, schreibt einer dazu auf Twitter. Dass Die Ärzte mit diesen Bemerkungen eine Anspielung auf die Missbrauchsvorwürfe gegen Till Lindemann gemacht haben könnten, scheint vielen klar. Dem Rammstein-Sänger wird von mehreren Frauen vorgeworfen, sie missbraucht zu haben; manche behaupten, dabei seien auch K.O.-Tropfen zum Einsatz gekommen.

Eine andere Userin schreibt: „Die sollen sich mit den Opfern solidarisieren und keine Witze darüber machen. Ey was ist mit so manchen Männern los. Entweder gehen nur Witze, es herunterspielen oder ignorieren. Ich bin so müde. Danke dir fürs aufmerksam machen!“ Oder: „War vermutlich nur ihr lyrisches Ich. Aus allen Möglichkeiten, als Männer im Musikbusiness Stellung zu beziehen und ein Zeichen zu setzen, wählen sie Witze, die eine Triggerwarnung benötigen. Was für eine Enttäuschung!“

Andere nehmen das Punkrock-Trio in Schutz: „Das ist einfach wenn man die Band nicht kennt und den Humor nicht versteht. Die Ärzte haben sich auf den Konzerten auch offen dagegen ausgesprochen was da vorgefallen ist.“ Oder: „Wenn man sich auch nur ein Jota mit den „Die Ärzte“ beschäftigt hat, versteht man sehr deutlich die Kritik. Man könnte sich ja auch generell die Haltung dieser tollen sKünstler angucken, bevor man humorlos und in „McCarthy“-Stil hier ein Fass aufmacht. Einfach. Nur. Denken.“ In der Tat sind Rammstein in der Vergangenheit schon des öfteren Ziel des Ärzte-Spotts geworden.