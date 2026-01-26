Yungblud bricht Schweigen zu Till-Lindemann-Foto und Kritik

Yungblud erklärt: Er habe von den Vorwürfen gegen den Rammstein-Sänger nichts gewusst.

Yungblud erntete Kritik für einen Social-Media-Post gemeinsam mit Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Nun hat der britische Rocker sich dazu geäußert.

Gemeinsames Foto in Australien

Zum Hintergrund: Die Musiker tourten unabhängig voneinander in Australien und hatten beide einen Stopp in der Stadt Perth. Hier trafen sie am 21. Januar 2026 aufeinander und Lindemann postete ein Bild der beiden auf seinem Instagram-Account. Unter diesem schrieb er: „Es war mir ein absolutes Vergnügen, Yungblud in Perth zu treffen.“ Weiter wünschte er ihm „viel Spaß in Mumbai“.

Fans drückten Enttäuschung aus

Im Jahr 2023 wurden Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger laut. Mehrere Frauen warfen ihm vor, sie beispielsweise nach Konzerten angeblich unter Drogen gesetzt zu haben, um sie dann angeblich zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Das Anwaltsteam des Sängers bezeichnete diese Anschuldigungen als „ausnahmslos unwahr“. Dies ging aus einer auf X veröffentlichten Pressemitteilung hervor, siehe hier:

Gegen den inzwischen 62-Jährigen wurde damals im Juni 2023 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dieses wurde jedoch nach zwei Monaten von der Staatsanwaltschaft Berlin eingestellt und führte zu keiner Anklage vor Gericht.

Die Einstellung des Verfahrens begründete die Staatsanwaltschaft in einer offiziellen Pressemitteilung vom 29. August 2023 (siehe im Gesamten auf „Berlin.de“) folgendermaßen: „Die Auswertung der verfügbaren Beweismittel – vor allem der Presseberichterstattung, die sich auf anonyme Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber bezieht, wie auch der ergänzenden Vernehmung von Zeuginnen – hat keine Anhaltspunkte dafür erbracht, dass der Beschuldigte gegen deren Willen sexuelle Handlungen an Frauen vorgenommen, diesen willensbeeinflussende oder -ausschaltende Substanzen verabreicht oder gegenüber minderjährigen Sexualpartnerinnen ein Machtgefälle ausgenutzt hat, um diese zum Geschlechtsverkehr zu bewegen.“

Dennoch meldeten sich Fans von Yungblud in den Kommentaren des Instagram-Posts genau dazu zu Wort. Sie forderten ihn etwa auf, Stellung zu beziehen, und brachten zudem ihre Enttäuschung zum Ausdruck.

Yungblud antwortet

Zu der Kritik seiner Fans äußerte sich der „Zombie“-Interpret nun. Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte er ein Audio-Statement, in dem er Folgendes zu den Vorwürfen gegenüber Till Lindemann sagte: „Ich hatte keine Ahnung.“ Weiter hieß es von ihm: „Momentan treffe ich natürlich täglich viele Leute, ohne genau zu wissen, wer sie sind oder was sie wollen. Und ich kann euch versichern, wenn ich von irgendwelchen Anschuldigungen gewusst hätte, wäre alles ganz anders verlaufen. Ihr wisst alle, wofür ich stehe, schon immer. In Zukunft werde ich darauf achten.“

