Die Ärzte und Toten Hosen landen mit ihren Jubiläumsalben in den Top 3 der Deutschen Vinyl-Charts.

Wäre „13”, das achte Studioalbum der Ärzte, nicht eine Platte, sondern sagen wir: ein verheiratetes Paar, dann würde in diesem Jahr die Silberhochzeit anstehen. Vor 25 Jahren wurde das Album mit der schwarzen Billardkugel auf dem Cover veröffentlicht. Am 25. Mai 1998, um genau zu sein. Nun haben Die Ärzte eine Neuauflage des Albums auf den Markt gebracht und sind damit auf Platz drei der Deutschen Vinyl-Charts gelandet.

Nicht nur Die Ärzte haben Grund zum Feiern. Auch Die Toten Hosen haben im Mai das 30. Jubiläum ihres ebenfalls achten Studioalbums gefeiert. KAUF MICH! erschien erstmalig 1993 und wurde jetzt neu aufgelegt. Sowohl 1993, als auch heute, 30 Jahre später, kommt die Platte bei den Hosen-Fans an: Bei den Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts stieg die Wiederauflage auf den zweiten Platz ein.

Die Ärzte legen ihr Album „13” als Vinyl neu auf

In Deutschland erreichte das Ärzte-Album damals Platin-Status und hielt sich 29 Wochen auf der Spitze der Album-Charts. Die dazugehörige Single-Auskopplung „Männer sind Schweine” war 25 Wochen in den Top 100 der Deutschen Charts. Die Neuauflage von „13” erscheint ausschließlich als Vinyl-Album (inklusive Download-Code) – und zwar nicht im typischen 12-Inch-LP-Format, sondern auf zwei 10-Zoll-EP-Schallplatten. Genau wie vor 25 Jahren. Die 1998er-Vinyl-Version des Albums erschien in limitierter Edition von 500 Stück ebenfalls als Doppel-EP im 10″-Format. Bis heute gilt die Vinyl-Ausgabe dieses Ärzte-Albums unter Sammlern als Rarität und wird für mehrere hundert Euro gehandelt.

Die Ärzte „13” – Trackliste:

LP 1:

Lady Punk Ist Ein Lied Für Dich Goldenes Handwerk Meine Freunde Party Stinkt 1/2 Lovesong Ignorama Nie wieder Krieg, nie mehr Las Vegas! Rebell

LP 2:

Der Graf Grau Angeber Männer Sind Schweine Liebe Und Schmerz Nie Gesagt Der Infant Grotesksong

Die Toten Hosen KAUF MICH! auf Platz 2 der Vinyl-Charts

Am 10. Mai 1993 wurde das achte Album der Toten Hosen veröffentlicht. Damals erreichte KAUF MICH! den ersten Platz in den deutschen Charts. Heute, 30 Jahre nach dem Release, erreicht die Neuauflage der Platte fast die Spitze der Hitliste. Mit der Neuauflage von KAUF MICH! steigen die Hosen auf den zweiten Platz der Deutschen Vinyl-Charts; die zwei großen Hits heißen „Alles aus Liebe” und „Wünsch Dir was”. Anlässlich des runden Geburtstages ist der Longplayer nun als Vinyl in einer exklusiven Jubiläumsausgabe in limitierter und nummerierter Auflage erschienen.

Die Toten Hosen KAUF MICH! – Trackliste:

LP Side A:

Umtausch ausgeschlossen! Niemals einer Meinung Hot-Clip-Video-Club Willkommen in Deutschland Drunter, drauf und drüber Erotim-Super-3-feucht Kauf Mich! Die Homolka Kettensäge Sascha… ein aufrechter Deutscher Gewissen Gute Reise

LP Side B:

Alles aus Liebe Wünsch Dir was Mein größter Feind Rambo-Dance Katastrophen-Kommando Der letzte Tag

Die Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Basis der monatlichen Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Händlern.