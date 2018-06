Ja, ich will in den Newsletter und möchte, dass die Axel Springer Mediahouse Berlin GmbH mir Newsletter mit Produktangeboten und/oder Medienangebote per E-Mail zuschickt. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen .

Das ehemalige Mitglied von Pink Floyd überzeugt bei seinen Konzerten in Berlin mit einer opulenten, selten so gesehenen Bühnenshow. Und setzt dann zu bizarren politischen Reden an.

Obwohl sie mit 24 Jahren eines der ältesten Technofestivals Deutschlands ist, hat sich die Nation of Gondwana ihr Image als Geheimtipp bis heute bewahrt. Ein seltenes Gespräch mit den Gründern über richtig lauten Wumms, brennende Seen und den Spirit der Neunziger.

Den Post-Punk der gebürtigen Schwaben kann man im Herbst auch live erleben – mit voller Ekstase bringen sie den Sound ihres aktuellen Albums FAKE auf die Konzertbühnen Europas. Neben Stationen in der deutschen Heimat kann man die Band auch in den Niederlanden, Österreich und der Schweiz erleben. Präsentiert vom Musikexpress.

Auch interessant Die Nerven veröffentlichen Doppelvideo zu „Fake/Frei“ Ähnlich experimentell ist auch die Entstehungsgeschichte der Stücke auf FAKE: Aufgenommen und geschrieben wurde sowohl in Proberäumen, Studios als auch auf Theaterbühnen in Stuttgart, Leipzig und Berlin.

Get Well Soon kündigt neues Album und Tour an