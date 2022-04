Die Nerven kündigen neues Album an

Die Nerven haben ein neues Album angekündigt. Es heißt wie die Band, umfasst zehn Songs und soll am 7. Oktober 202 bei Glitterhouse Records erscheinen. Die erste Single „Europa“ stellt Noiserock-Band aus Stuttgart ebenfalls vor – am Freitag, gemeinsam mit dem Rundfunktanzorchester Ehrenfeld, bei Jan Böhmermann im „ZDF Magazin Royale“ um 23:00 Uhr, und hier und jetzt als Audio-Stream.

Die Nerven bestehen aus Kevin Kuhn (Schlagzeug), Julian Knoth (Bass und Gesang) und Max Rieger (Gitarre und Gesang). Sie gründeten sich 2010 und veröffentlichten bisher vier Alben, zuletzt FAKE im Jahr 2018. Max Rieger ist auch als Produzent aktiv, unter anderem für Drangsal.

Aufgenommen wurde DIE NERVEN in den Berliner Candy Bomber-Studios live „irgendwo zwischen den zwinkernden Referenzpunkten Rammstein, Godspeed You! Black Emperor und, ja: (Max Rieger:) ‚Wagner!’“, so heißt es in einer Pressemitteilung. Die Gesangsaufnahmen machte Moses Schneider, Max Rieger mischte die Songs.

Eine Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz haben Die Nerven ebenfalls angekündigt.

DIE NERVEN live 2022 auf Tour:

13.10.2022 Jena, Kassablanca

14.10.2022 Bielefeld, Forum

15.10.2022 Köln, Gebäude9

19.10.2022 Rostock, MAU Club

20.10.2022 Magdeburg, Moritzhof

21.10.2022 Berlin, Huxleys

23.10.2022 Dresden, Groovestation

26.10.2022 Bremen, Tower

27.10.2022 Hannover, Bei Chez Heinz

28.10.2022 Flensburg, Volksbad

02.11.2022 Augsburg, Kantine

03.11.2022 Erlangen, E-Werk

04.11.2022 Chemnitz, Atomino

05.11.2022 Leipzig, Conne Island

09.11.2022 Marburg, KFZ

10.11.2022 Mannheim, Forum

11.11.2022 CH-Basel, Kaserne

12.11.2022 CH-Zürich, Bogen F

13.11.2022 Freiburg, Waldsee

14.11.2022 Wiesbaden, Schlachthof

15.11.2022 Stuttgart, LKA

16.11.2022 Ulm, Roxy

17.11.2022 München, Backstage

22.11.2022 Regensburg, Alte Mälzerei

23.11.2022 AT-Wien, Grelle Forelle

24.11.2022 AT-Salzburg, ARGE

26.11.2022 Koblenz, Circus Maximus

29.11.2022 Hamburg, Uebel & Gefährlich

30.11.2022 Münster, Gleis22