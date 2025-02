Die Toten Hosen: Der Inspirations-Preis ist heiß

Düsseldorfer Punklegende wird von der GEMA für ihren "prägenden Einfluss auf die Kulturlandschaft" geehrt

Die Toten Hosen sind mittlerweile in einem Alter angekommen, wo allerlei lebensweisen Würdigungen winken. Das reicht von der Ehre einer Universitäts-Vorlesung bis hin zu Schon-Lange-Dabei-Auszeichnungen.

Jüngstes Beispiel: Die Sonderbelobigung für „Inspiration“ der Verwertungsgesellschaft GEMA, die im Rahmen des Deutschen Musikautoren und Musikautorinnenpreises überreicht wird. Dieser aus verschiedenen Kategorien bestehende Trophäen-Strauß wird seit 2009 an „herausragende Textdichter und Komponisten aller Musikrichtungen“ vergeben. Im ersten Jahr bekam etwa der 2020 verstorbene Filmkomponist Peter Thomas einen Preis in der Kategorie „Lebenswerk“. Niles Frevert holte sich einen Lorbeer für „Komposition Independent“. Die Toten Hosen konnten bereits 2013 GEMA-technisch zuschlagen, im Sektor „Komposition Rock/Pop“.

„Die Toten Hosen sind mehr als nur eine Band – sie sind eine Institution in Deutschland“

Seit dem letzten Jahr existiert nun die Sonderkategorie „Inspiration“, die den positiven Einfluss der Altvorderen auf neue Generationen würdigen soll. In der Mitteilung zur Preisvergabe heißt es zum Hosen-Ouevre: „Für ihren prägenden Einfluss auf die Kulturlandschaft und ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs verleihen wir ihnen den Sonderpreis Inspiration als Anerkennung für ihre anhaltende Bedeutung für die Musikwelt“.

Der Aufsichtsrat der GEMA verkündet ergänzend: „Die Toten Hosen sind mehr als nur eine Band – sie sind eine Institution in Deutschland“.

In der Laudatio heißt es: „Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Punkrock-Energie und tiefgründigen Texten inspirieren sie Generationen von Musikerinnen und Musikern sowie Fans gleichermaßen. Ihr kompromissloses Eintreten für soziale Gerechtigkeit, ihre klare Haltung gegen Extremismus und ihr unermüdlicher Einsatz für Menschen in Not machen sie weit über die Musikszene hinaus zu echten Vorbildern. Sie sind lebendiges Kulturgut und zugleich die Stimme einer Generation, die sich mit dem Status quo nicht zufriedengibt.“

Die fünf Düsseldorfer spielen den Ball artig zurück und freuen sich: „Es ist ein großes Privileg, Musik schreiben und zu spielen zu dürfen, die viele Menschen erreicht und ihnen etwas bedeutet. Umso mehr ist es uns eine Freude, dafür ausgezeichnet zu werden, dass wir andere dazu inspirieren konnten, ähnliche Wege zu gehen. In unserer Jugend zeigten uns damals Bands wie The Clash und die Ramones, dass man kein Filigrantechniker sein muss, um große Songs zu schreiben. Und wenn eine Truppe wie wir damit über vierzig Jahre durchgekommen ist, dann sind wir schon jetzt gespannt.“

Die Übergabe des Inspirations-Pokal findet am 27. Februar im Rahmen einer festlichen Gala in Berlin statt.