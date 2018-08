Diese drei Musikdokus sorgen für sommerliche Vibes

Foto: Red Bull TV. All rights reserved.

Die digitale Plattform „FEATVRE“ stellt für ihre Nutzer ausgewählte Dokumentationen, Reportagen und Non-Fiction-Beiträge aus nationalen und internationalen Online-Mediatheken zusammen. Damit sieht jeder das Fernsehen, das er sehen möchte – unkompliziert, personalisiert, jederzeit und überall.

Wer nicht bei bestem Wetter auf einem der hunderten Festivals der Saison rumtanzt, findet bei uns reichlich Musikdoku-Erfrischungen für die heiße Jahreszeit. Zusammen mit FEATVRE präsentieren wir Euch die besten Filme im August.

Die Indie-Punk-Band Leoniden aus Kiel

Sie gehen gerade richtig durch die Decke: Die vier Jungs von Leoniden. Ein ausverkaufter Saal nach dem anderen und auch auf den deutschen Festivals mischen sie kräftig mit. Dabei haben sie gerade mal ihr Debütalbum veröffentlicht. Warum fährt die Crowd also dermaßen auf die Band ab? Ingo Knollmann von den Donots meint, die Leoniden seien wie eine „Kneipenschlägerei zwischen At The Drive-In und Jamiroquai“. Aber überzeugt Euch selbst, im Magazin Startrampe stehen Leoniden Rede und Antwort.

Buena Vista Social Club

Sommer, Sonne, Klassiker! Viel braucht man zu Buena Vista Social Club nicht mehr zu sagen. Wer noch nicht genug schwitzt, bekommt mit Wim Wenders‘ Film über das kubanische Ensemble die volle Ladung sommerlicher Vibes. Vom Hinterhoforchester wurden sie dadurch zu globalen Legenden. Ein unvergesslicher Film über die Kraft der Musik!

WhoMadeWho: Through the Walls

Rockstars und Familienväter: Für WhoMadeWho ist das kein Gegensatz. Die drei Dänen sind Vollzeitpapas und gleichzeitig gefeierte Künstler. Wie schafft man den Spagat zwischen Kreativität und Kindergarten? Red Bull TV hat die Band eine Saison lang begleitet.

