Diese Schauspieler haben die meisten Instagram-Follower

Bilder von der glamourösen Premiere des neuen Films oder auf der Couch mit dem liebsten Haustier – auch Filmschaffende nutzen natürlich Soziale Medien. Sei es um, sich mit ihrem Publikum auszutauschen, oder mal den Menschen hinter den vielen Rollen hervorblitzen zu lassen. Auch wenn es einige hart gesottene Verweigerer, wie zum Beispiel Kristen Stewart und Scarlett Johansson gibt, mancher Hollywoodstar wird mit der Zeit doch schwach. So auch Jennifer Aniston, die mit ihrem Instagram-Debüt einen neuen Rekord aufstellte. In nur fünf Stunden und 16 Minuten folgten ihr bereis eine Million Nutzer auf der audiovisuellen Plattform. Hier verraten wir Euch, wer laut Trackalytics (Stand November 2019) die meisten Instagram-Follower hat.

Emma Watson: 52 Millionen Instagram-Follower

Den meisten ist die britische Schauspielerin Emma Watson sicherlich als Hermine Granger aus den „Harry Potter“-Filmen bekannt. Die gefragte Jungschauspielerin hat aber auch schon der Rolle der Belle in „Die Schöne und das Biest“ neues Leben eingehaucht und spielte eine studentische Aktivistin an der Seite von Daniel Brühl in dem Thriller „Colonia Dignidad“. Ihr Instagram-Account reflektiert, was ihr wichtig ist, nämlich Frauenrechte. Seit 2014 ist sie als UN-Sonderbotschafterin dafür unterwegs. Aber auch Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung für die LGBTQI+-Community liegen ihr am Herzen. Dafür setzt sie sich aktiv ein. Ob sie nun nachhaltige Mode trägt oder zur Unterstützung von „Time’s Up“ aufruft. Wer aufmerksam scrollt, findet aber auch Erinnerungen an die Zauberwelt.

Vin Diesel: 58 Millionen Follower

Auch der US-Amerikaner Vin Diesel ist Teil einer erfolgreichen Filmreihe: „The Fast and The Furious“. Auf seinem abwechslungsreichen Instagram-Account zeigt er sich immer wieder mit seinen ebenfalls bekannten Co-Stars, wie Michelle Rodriguez. Dazu ist er stolzer Dreifach-Papa und gibt den ein oder anderen Einblick in sein Familienleben. Natürlich postet der Mann mit den breiten Schultern auch mal einen Schnappschuss direkt aus der Muckibude, warum auch nicht. Fans geben da gerne 1 Million Likes. Besonders beeindruckt ist er von den künstlerischen Werken seiner Fans – immer wieder tauchen deshalb Zeichnungen auf, die er mit „Happy creative Sunday“ betitelt.

Zendaya: 63 Millionen Instagram-Follower

Zendaya hat wie einige ihrer Kollegen den Sprung ins Rampenlicht durch den Disney Channel geschafft. Die Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin konnte bislang eine Hauptrolle in der gehypten Serie „Euphoria“ ergattern und ist ebenfalls an der Seite von Spider-Man als MJ im aktuellen Film-Franchise der beliebten Marvel-Figur zu sehen. Ihr Instagram-Channel unterstreicht ihren It-Girl-Status, denn immer wieder zeigt sie sich auf dem Cover namhafter Zeitschriften, wie „Elle“ und „Vogue“. Fashion ist definitiv ein Thema in ihrem Feed, genauso wie Schnappschüsse vom Roten Teppich. Besonders cool: Trotz der Erwartungshaltung jeden Teppich mit ihrem Outfit zu bereichern, zeigt sich die junge Schauspielerin auf Instagram gerne als Tourist in Jeans und T-Shirt sowie ohne Make-up.

Kevin Hart: 81 Millionen Instagram-Follower

Der Stand-up Comedian Kevin Hart verkauft Arenen mit seinen Soloprogrammen aus und ist ein wahres Arbeitstier. Nicht selten bringt er in einem Jahr bis zu vier Filmprojekte heraus. Darunter actiongeladenes Kino, wie „Jumanji“ und „Hobbs & Shaw“ mit seinem Kollegen Dwayne Johnson. Dessen Look aus früheren Tagen kopiert er als kevinhart4real perfekt und kann dafür mehr als 6 Millionen Likes einsammeln. Der Mann mit dem großen Promotion-Talent nutzt seinen Instagram-Account, um seine neuesten Projekte anzuteasern, Unterwäsche-Werbung zu machen oder seine Workouts zu präsentieren. Wenn er nicht arbeitet, dann befindet er sich am liebsten an einem traumhaften Urlaubsort mit Strand, was er mit seiner Followerschaft teilt.

Selena Gomez: 162 Millionen Instagram-Follower

Mit der Disney-Sitcom „Wizards of Waverley Place“ bekam Selena Marie Gomez mit 15 Jahren ihre erste große Rolle. Mittlerweile ist sie erfolgreiche Popsängerin, TV-Produzentin für die Netflix-Serie „13 Reasons Why“ („Tote Mädchen lügen nicht“) und spielt in Filmen von namhaften Regisseuren, wie Jim Jarmusch. Ihr Instagram-Account ist ein Mix aus Selfies, News rund um neue Songs oder Filmrollen und Fashion-Shootings.

Selena Gomez zeigt sich aber gerne auch im Kreise ihrer Freunde und Familie oder wenn sie gerade fremde Länder bereist, wie im unteren Bild in Italien. Besonders wichtig ist es ihr, ein positives Körpergefühl unter jungen Frauen zu fördern, was sie selbst durch natürliche Aufnahmen von ihr propagiert. Sie scheut auch nicht davor sehr private Einblicke zu geben, wie beispielsweise an ihr Krankenbett im Krankenhaus. Seit jungen Jahren setzt sie sich für UNICEF ein, auf ihrem Account unterstützt sie die „March for our Lives“ Protestbewegung. Diese wurde von Studenten gegründet und fordert wirksame Maßnahmen zur Kontrolle von Schusswaffen in den USA.

Dwayne „The Rock“ Johnson: 162 Millionen Instagram-Follower

Mit ein paar Hunderttausend Followern mehr, setzt sich der sympathische „The Rock“ an die Poleposition in Sachen Instagram. Er entstammt einer Wrestling-Familie, so ist seine Großmutter Lia Maivia die erste weibliche Wrestling-Promoterin gewesen. Kein Wunder also, dass er seine Karriere als Profi-Wrestler begann. Seine Körpergröße und die gestählten Muskeln gehören zu seinem Markenzeichen. Auf seiner Haut trägt er polynesische Motive, die an seine samoanischen Wurzeln erinnern.

Sein Instagram-Account therock ist Motivation pur für jeden, der mehr Sport machen will. Mit viel Disziplin teilt der Schauspieler und Produzent („Hobbs & Shaw“) seine Trainingsroutinen aus Fitnessstudios auf der ganzen Welt. Besonders beeindruckend sind seine Essensportionen, die einem Normalo wohl für Tage reichen würde. Dwayne Johnson schätzt aber auch den Genuss und nicht nur eiserne Disziplin, was ihn wohl so liebenswert macht. Auch als Gast auf der Teeparty seiner Tochter macht er eine gute Figur, was seine Follower mit mehr als 7 Millionen Likes prämieren.

