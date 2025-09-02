„Der mit dem Wolf tanzt“-Schauspieler Graham Greene verstorben

Billie Eilish: Mit diesem Oscargewinner arbeitet sie am Konzertfilm

Der kanadische Schauspieler Graham Greene, der durch Filme wie „Der mit dem Wolf tanzt“ berühmt wurde, ist verstorben. Wie sein Agent mitteilte, starb Greene am Sonntag, den 31. August 2025, in einem Krankenhaus in Toronto, mit seiner Frau Hilary Blackmore an seiner Seite.

Greene wurde 73 Jahre alt. Zuletzt war Greene länger krank gewesen. Eine konkrete Todesursache nannte sein Agent Michael Greene, mit dem keine Verwandtschaft besteht, nicht, wie „TMZ“ berichtete. „Er war ein Mann mit Moral, Ethik und Charakter und wird ewig vermisst werden“, erklärte der Agent gegenüber „Deadline“. Und weiter: „Du bist endlich frei.“

Indigene Herkunft in Ontario

Graham Greene wurde 1952 im Six-Nations-Reservat im kanadischen Ontario geboren und stammt von den Oneida ab. Seine Schauspielerkarriere begann in den 1980er Jahren mit Filmen wie „Running Brave“ oder auch „Revolution“ von Al Pacino. Aufgrund seiner Herkunft spielte er oft indigene Rollen.

Oscar-Nominierung für „Der mit dem Wolf tanzt“

Seinen Durchbruch hatte Greene mit „Der mit dem Wolf tanzt“ im Jahr 1990. Dort spielt er den Sioux-Medizinmann Strampelnder Vogel (Kicking Bird), der sich im Jahr 1863 mit Leutnant John Dunbar, gespielt von Kevin Kostner, anfreundet. Die Rolle brachte Greene eine Oscar-Nominierung ein.

Später spielte Greene in Filmen wie „Green Mile“, „Snow Dogs“ und auch „Twilight Saga: New Moon“ mit, sowie in Serien wie „American God“ und „Riverdale“. Es werden auch in der nächsten Zeit noch Filme veröffentlicht, in denen er zu sehen ist, darunter „Ice Fall“ mit Joel Kinnaman und Danny Huston.

Greene hinterlässt neben seiner Frau seine Tochter Lilly Lazare-Greene und seinen Enkel Tarlo Greene.