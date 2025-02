Disturbed hoffen auf einen Track mit Kendrick Lamar

Die Chicagoer Metal-Band will den SuperBowl-Superstar für eine Zusammenarbeit gewinnen.

Die Erfolgschancen für dieses Vorhaben dürften bei höchstens null Prozent liegen, aber: Fragen kostet ja nichts. Und so berichtete David Draiman, Sänger der Metal-Band Disturbed, in einem Interview mit dem Radiosender Q101 aus seiner Heimatstadt Chicago von einem Song, an dem seine Gruppe momentan arbeitet, der „einen starken Rapper braucht“. Er glaubt, dass Kendrick Lamar ein geeigneter Kandidat wäre.

Draiman beschrieb den Song als „das moderne ‚Walk This Way‘ oder ‚Bring The Noise‘“. Damit bezieht er sich auf Run-DMCs grenzsprengendes 1986er-Remake des gleichnamigen Aerosmith-Klassikers „Walk This Way“, respektive die fünf Jahre jüngere Coverversion der New Yorker Thrash-Metal-Institution Anthrax des Public-Enemy-Hits „Bring The Noise“.

Disturbed feat. Kendrick Lamar?

Draiman nahm damit einen Faden von Q101 auf, die nach Lamars Perfomance während der diesjährigen SuperBowl-Halbzeitpause ein Mash-up aus dessen „Humble“ und „Down With The Sickness“ von Disturbed ins Netz stellten als „The Mashup that no one asked for“.

Draiman sagte dazu: „Weißt du was? Das ist tatsächlich etwas, worüber wir nachgedacht haben. Und Kendrick steht ganz oben auf der Liste.“ Draiman führte aus: „Wir haben da diesen Track. Er ist Teil unseres neuen Materials, dieses neuen Albums, das wir in der Pipeline haben… Darin geht es um Einheit. Es geht darum, Menschen zusammenzubringen. Und es braucht einen starken Rapper, wer auch immer das sein mag, und Kendrick wäre definitiv eine großartige Person, um mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich würde das sehr gerne tun. Wir würden das sehr gerne tun.“

Das Jobangebot steht

Danach unterbreitete Draiman Lamar direkt das Jobangebot: „Kendrick, wenn du daran interessiert bist, lass uns loslegen und die Welt ein wenig schocken. Lass uns allen zeigen, dass wir mehr gemeinsam haben, als uns trennt.“ Draiman sagte, dass er versucht habe, Lamar über Instagram-Kommentare zu erreichen, er aber nicht wisse, ob Lamar seine Nachricht gesehen habe. Lamar hat jedenfalls noch nicht geantwortet – was auch daran liegen dürfte, dass die Acts einander einfach nicht auf Augenhöhe begegnen könnten.

Obwohl beide in ihren Albumabsätzen ziemlich gleichauf sind und weltweit jeweils etwa bisher 17 Millionen Alben verkauft haben, verfügt Lamar doch über eine unvergleichbare kulturprägende Kraft, die sich in zahlreichen Hits wie „N95“, „Not Like Us“ und „Squabble Up“ manifestierte. Disturbed hingegen sind der breiten Öffentlichkeit vor allem für ihren einzigen, dafür in Deutschland riesigen Hit „The Sound Of Silence“ bekannt, eine bombastische Coverversion von Simon & Garfunkel, die sich vor etwa zehn Jahren für 47 Wochen in den hiesigen Top 100 hielt und Platz zwei erreichte.