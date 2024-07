Kendrick Lamar veröffentlicht Video zu Drake-Disstrack „Not Like Us“

Im Mai veröffentlichte der US-Rapper einen Disstrack gegen Drake. Nachdem er diesen fünf Mal hintereinander live performte, folgt nun das Musikvideo.

Kendrick Lamar und Drake lieferten sich im Mai einen Schlagabtausch, der in immer mehr Disstracks gegen den jeweils anderen mündete. Obwohl der kanadische Rapper mit „The Heart Part 6“ bereits auf Lamars Pädophilen-Vorwurf in „Not Like Us“ antwortete und mittlerweile alle Instagram-Beiträge zu dem Beef zwischen den beiden auf seinem Account löschte, scheint Lamar immer wieder nachzulegen.

„Not Like Us“ kommt in die Charts

„Not Like Us“ war ursprünglich Kendrick Lamars Antwort auf Drakes Disstrack „Family Matters“. Darin behauptet der 37-Jährige nämlich, Lamar habe seine Verlobte Whitney Alford körperlich misshandelt und Lamars Geschäftspartner Dave Free sei der wahre Vater eines ihrer Kinder. Der Besungene reagierte darauf Anfang Mai mit gleich zwei Songs: „meet the grahams“ und „Not Like Us“, wobei er in Letzterem Drake als Pädophilen bezeichnet. Trotz der Schwere der Anschuldigung und Drakes Antwort in „The Heart Part 6“, schien der Sieger der Fehde bei der Hörerschaft damit auserkoren zu sein. „Not Like Us“ positionierte sich nämlich gleich in mehreren Ländern in den Charts. So schaffte es der Track auf Platz 34 der deutschen Charts und sogar an die Pole-Position der US-amerikanischen Hit-Liste.

Ein Erfolg für Kendrick Lamar und der setzte wiederholt einen drauf. So trat der 37-Jährige am 19. Juni zum ersten Mal seit dem Rap-Ringkampf im Rahmen des eigens initiierten „The Pop Out: Ken &Friends“-Events auf. Dort performte der Rapper nicht nur erstmals „Not Like Us“ live, sondern zeigte seine Abneigung gegen Drake deutlich. Neben zwei weiteren Disstrack „Euphoria“ und „Like That“, spielte Lamar „Not Like Us“ ganze fünf Mal hintereinander. Nun folgt das Musikvideo zum Track.

Drakes Markenzeichen zerschlagen

Seit einiger Zeit kursierten Videos in den sozialen Medien, die Kendrick Lamar tanzend vor einem Imbiss zeigten. Seither spekulierten einige Fans, dass ein Musikvideo zu „Not Like Us“ folgen könnte. Nun kam das fast sechsminütige Video, indem sich auch Lamars Verlobte Whitney Alford mit ihren gemeinsamen Kindern tanzend zeigt. Zudem wird wiederholt die Eule gezeigt, die das Symbol von Drakes Label „OVO Sound“ repräsentiert. Zunächst zerschlägt Lamar die Eule in Form einer Piñata und später wird eine echte Eule in einem Käfig gezeigt. Auch wenn das Video erst seit wenigen Stunden online ist, hat es bereits über elf Millionen Klicks gesammelt.