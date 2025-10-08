Dolly Partons Schwester bat um Gebete für die Künstlerin und jagte damit vielen Fans einen Schreck ein.

Freida Parton hat um Gebete für ihre Schwester Dolly Parton gebeten. Diese hatte kürzlich von gesundheitlichen Problemen gesprochen.

„Letzte Nacht habe ich die ganze Nacht für meine Schwester Dolly gebetet“, schrieb Freida Parton am 7. Oktober auf Facebook. „Viele von euch wissen, dass es ihr in letzter Zeit nicht so gut ging. Ich glaube fest an die Kraft des Gebets und bitte alle Menschen auf der Welt, die sie lieben, mit mir zu beten. Sie ist stark, sie wird geliebt, und bei all den Gebeten, die für sie gesprochen werden, weiß ich tief in meinem Herzen, dass es ihr gut gehen wird. Viel Glück, meine Schwester Dolly. Wir alle lieben dich!“

Der Post der Schwester sorgte unter Fans für große Sorgen um die 79-jährige Country-Künstlerin. Daraufhin wandte sich Freida Parton erneut an die Öffentlichkeit, um die Fans zu beruhigen. „Ich wollte niemanden erschrecken oder es so ernst klingen lassen, als ich um Gebete für Dolly bat“, schob sie auf Facebook hinterher. „Sie hat sich etwas angeschlagen gefühlt, und ich habe einfach um Gebete gebeten, weil ich so fest an die Kraft des Gebets glaube … Danke euch allen, dass ihr ihr Mut gemacht habt.“

Management beruhigt Fans: Parton nicht ernsthaft krank

Partons Manager Olly Rowland klärte laut „The Guardian“, Dolly Parton sei wegen Nierensteinen ärztlich behandelt worden. „Es sieht so aus, als hätte ihre Schwester etwas gepostet, und es wurde ziemlich aufgebauscht.“ Demnach sei Parton nicht ernsthaft krank. „Es sind nur die Nierensteine und der Eingriff, der nötig ist, um diese zu beseitigen.“

Ein Sprecher der Sängerin erklärte gegenüber „CBS News“, dass Parton am Mittwoch, den 8. Oktober, eine Nachricht in den sozialen Medien veröffentlichen werde, in der sie „auf die Bedenken aller eingehen“ wolle.

Erst kürzlich hatte Parton einen geplanten Konzertauftritt in Las Vegas aufgrund gesundheitlicher Probleme verschoben. In einer Erklärung auf ihrem Instagram-Kanal hieß es: „Meine Ärzte sagen mir, dass ich mich einigen Eingriffen unterziehen muss. Ich scherzte mit ihnen, es sei wohl Zeit für meinen 100.000-Meilen-Check-up, obwohl das nicht die übliche Fahrt zu meinem Schönheitschirurgen ist!“

„Macht euch keine Sorgen, dass ich das Geschäft aufgeben könnte“

Dolly Parton fuhr fort: „Im Ernst, angesichts dessen werde ich nicht in der Lage sein, zu proben und die Show auf die Beine zu stellen, die ich euch zeigen möchte und die ihr verdient. Ihr zahlt gutes Geld, um mich auftreten zu sehen, und ich möchte für euch mein Bestes geben.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weiter schrieb sie: „Ich kann zwar weiterhin von hier in Nashville aus an all meinen Projekten arbeiten, brauche aber, wie man so schön sagt, noch etwas Zeit, um showreif zu werden. Und macht euch keine Sorgen, dass ich das Geschäft aufgeben könnte, denn Gott hat noch nichts von Aufhören gesagt. Aber ich glaube, er sagt mir, dass ich jetzt einen Gang zurückschalten soll, damit ich für weitere große Abenteuer mit euch allen bereit bin.“