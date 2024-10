Taylor Swift hilft mit fünf Millionen US-Dollar-Spende Hurrikan-Opfern

Nach der Naturkatastrophe stehen Massen vor dem Ruin: Der US-Star versucht mit Spende auf die Beine zu helfen.

Zwei Wochen nach dem Hurrikan „Helene“, der mehr als 200 Menschenleben forderte, hat es der US-Bundesstaat Florida nun mit dem tropischen Wirbelsturm „Milton“ zu tun. Sturmfluten und Verwüstungen ähnlich wie „Helene“ werden erwartet. Über Mexiko zog Hurrikan „Milton“ bereits am Montag, den 7. Oktober, hinweg und sorgte für Überschwemmungen und Stromausfälle. Was kann man solch einer Naturgewalt oder so einem „Sturm des Jahrhunderts“, wie US-Präsident Joe Biden ihn taufte, entgegensetzen? Taylor Swift hat sich dafür entschieden, fünf Millionen US-Dollar zu spenden, um Opfer der Katastrophe ganz konkret zu helfen und so die beschädigte Infrastruktur der betroffenen Orte auch neu aufzubauen. Das Geld geht dabei an die Hilfsorganisation „Feeding America“.

„Thank you, Taylor“

Die Organisation sei für diese Hilfe „unfassbar dankbar“, wie sie auf dem eigenen Instagram-Kanal mitteilte. Swifts Spende würde man für die Versorgung mit Lebensmitteln, den Wiederaufbau von Gemeinden und andere Arten von Hilfsmitteln nutzen. Gemeinsam könne man so den betroffenen Familien bei den kommenden Herausforderungen wirklich unter die Arme greifen. „Vielen Dank, Taylor, dass du dich mit uns für die Beendigung des Hungers einsetzt und Gemeinden in Not hilfst“, heißt es im Posting von „Feeding America“.

Alles für den guten Zweck

Die 34-jährige Pop-Sängerin supportete in der Vergangenheit schon mehrmals Hilfsbedürftige auf verschiedene Weisen. So spendete sie zum Beispiel während ihrer „The Eras“-Tour große Beträge an Lebensmittelbanken in den USA und Großbritannien.

Die reichste Musikerin der Welt ist dabei nicht die einzige Spenderin. Bei dem Hurrikan „Helene“ eilten auch Dolly Parton, Morgan Wallen oder auch Metallica zur finanziellen Hilfe.