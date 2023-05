Erster Mai: 10 Song-Empfehlungen zum Tag der Arbeit

Geschäfte zu, heute ist Feiertag: Wir haben gleich zehn Track-Tipps parat, die euch bestens durch den Tag der Arbeit bringen sollen.

Deutschlandweit ist der 1. Mai ein Feiertag. Die Läden bleiben geschlossen, denn es ist der Tag der Arbeiterbewegung – der internationale Kampftag der Arbeiterklasse. Wir wollen euch einen Soundtrack-Vorschlag dazu liefern. Here we go, unsere zehn Song-Empfehlungen zum Tag der Arbeit:

1. Marie Davidson & L’Œil Nu – „Renegade Breakdown“

2. Nachlader – „Arbeitsgeld“

3. Billy Bragg – „There Is Power In A Union“

4. Marianne Faithfull – „Working Class Hero“

5. Yello – „Bostich“

6. Missy Elliott – „Work It“

7. Lee Dorsey – „Working In The Coal Mine“

8. Bernd Begemann – „Ich komme, um zu kündigen“

9. Die Krupps – „Wahre Arbeit, wahrer Lohn“

10. Dolly Parton – „9 to 5“