Dua Lipa covert „Don’t Speak“ von No Doubt – mit Gwen Stefani!

Dua Lipa macht aus ihrer Verehrung für No Doubt keinen Hehl. Nun hat sich die Sängerin einen Traum erfüllt.

„Diese unglaubliche Frau ist heute Abend hier, in Los Angeles, ihr verdammten Glückspilze!“ Mit diesen Worten kündigte Dua Lipa am Mittwoch (08. Oktober) bei ihrem Konzert im KIA Forum in Los Angeles ihre „persönliche Heldin“ Gwen Stefani an.

Gemeinsam sangen sie „Don’t Speak“, den großen Hit von Stefanis Band No Doubt. Dua Lipa spielt als Teil ihrer Setlist während der „Radical Optimism“-Tour stets einen Lokalfavoriten. In der Stadt der Engel war es nun einer der Song-Kronjuwelen der 90er.

Dua Lipa und Gwen Stefani live in Los Angeles

„Heute Abend in Los Angeles will ich mich mit einer meiner persönlichen Heldinnen beschäftigen. Eine meiner Lieblingskünstlerinnen, jemand, den ich mein ganzes Leben lang gehört habe“, sagte die Sängerin auf der Bühne.

Dua Lipa weiter: „Sie hat meine Musik beeinflusst, meinen Stil beeinflusst. Jemand, den ich als Performerin liebe, und jemand, der sich selbst und ihre Musik ständig neu definiert. Das finde ich einfach großartig. (…) Ihr bekommt nun die einzige, die einzigartige Gwen Stefani!“

Eine Umarmung später steigerten sich die beiden Musikerinnen in „Don’t Speak“ hinein. Stefani sang die erste Strophe, den Refrain intonierten beide im Duett.

Die No-Doubt-Frontfrau ist nicht der erste prominente Gast während der aktuellen Welttournee von Dua Lipa. Mit dabei waren in der Vergangenheit unter anderem Nile Rodgers für „Le Freak“ in New York City, Jamiroquai mit „Virtual Insanity“ in London und Neil Finn spielte mit der Sängerin „Don’t Dream It’s Over“ in Auckland.

Auch ohne deren Anwesenheit gab es Cover-Versionen von anderen verehrten Musikerinnen und Musikern zu hören. So ließ Dua Lipa in Miami ein Stück von Ariana Grande vom Stapel, ehrte Aerosmith in Boston und Sinéad O’Connor in Dublin.

Nach einigen weiteren Konzerten in Nordamerika im Oktober verschlägt es die 30-Jährige im November nach Südamerika mit Gigs unter anderem in Chile und Brasilien. Im Dezember ist dann Mexiko an der Reihe. In Deutschland war Dua Lipa zuletzt im Mai und Juni zu sehen.