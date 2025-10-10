Dua Lipa covert „Don’t Speak“ von No Doubt – mit Gwen Stefani!

von 
Dua Lipa und Gwen Stefani bei ihrem Auftritt in Los Angeles

Dua Lipa und Gwen Stefani bei ihrem Auftritt in Los Angeles

Foto: Getty Images. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Dua Lipa macht aus ihrer Verehrung für No Doubt keinen Hehl. Nun hat sich die Sängerin einen Traum erfüllt.

„Diese unglaubliche Frau ist heute Abend hier, in Los Angeles, ihr verdammten Glückspilze!“ Mit diesen Worten kündigte Dua Lipa am Mittwoch (08. Oktober) bei ihrem Konzert im KIA Forum in Los Angeles ihre „persönliche Heldin“ Gwen Stefani an.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Gemeinsam sangen sie „Don’t Speak“, den großen Hit von Stefanis Band No Doubt. Dua Lipa spielt als Teil ihrer Setlist während der „Radical Optimism“-Tour stets einen Lokalfavoriten. In der Stadt der Engel war es nun einer der Song-Kronjuwelen der 90er.

Dua Lipa und Gwen Stefani live in Los Angeles

„Heute Abend in Los Angeles will ich mich mit einer meiner persönlichen Heldinnen beschäftigen. Eine meiner Lieblingskünstlerinnen, jemand, den ich mein ganzes Leben lang gehört habe“, sagte die Sängerin auf der Bühne.

Dua Lipa weiter: „Sie hat meine Musik beeinflusst, meinen Stil beeinflusst. Jemand, den ich als Performerin liebe, und jemand, der sich selbst und ihre Musik ständig neu definiert. Das finde ich einfach großartig. (…) Ihr bekommt nun die einzige, die einzigartige Gwen Stefani!“

Eine Umarmung später steigerten sich die beiden Musikerinnen in „Don’t Speak“ hinein. Stefani sang die erste Strophe, den Refrain intonierten beide im Duett.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Die No-Doubt-Frontfrau ist nicht der erste prominente Gast während der aktuellen Welttournee von Dua Lipa. Mit dabei waren in der Vergangenheit unter anderem Nile Rodgers für „Le Freak“ in New York City, Jamiroquai mit „Virtual Insanity“ in London und Neil Finn spielte mit der Sängerin „Don’t Dream It’s Over“ in Auckland.

Auch ohne deren Anwesenheit gab es Cover-Versionen von anderen verehrten Musikerinnen und Musikern zu hören. So ließ Dua Lipa in Miami ein Stück von Ariana Grande vom Stapel, ehrte Aerosmith in Boston und Sinéad O’Connor in Dublin.

Nach einigen weiteren Konzerten in Nordamerika im Oktober verschlägt es die 30-Jährige im November nach Südamerika mit Gigs unter anderem in Chile und Brasilien. Im Dezember ist dann Mexiko an der Reihe. In Deutschland war Dua Lipa zuletzt im Mai und Juni zu sehen.

Marc Vetter schreibt freiberuflich unter anderem für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Dua Lipa Don't Speak Gwen Stefani No Doubt
Artikel Teilen