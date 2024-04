Gwen Stefani über die Zukunft von No Doubt: „Ich bin offen für alles“

Stefani und ihre Bandkollegen kommen für einen Auftritt beim Coachella wieder zusammen. Und danach?

Im Januar wurde im Rahmen der Line-up-Enthüllung vom Coachella Festival auch angekündigt, dass No Doubt, inklusive Frontsängerin Gwen Stefani, beim Open Air in Kalifornien einen Reunion-Gig spielen werden. Das trat natürlich Spekulationen um neue Musik, mehr Tourdaten und einem generellen Comeback von No Doubt los. Stefani hat nun etwas Licht ins Dunkel gebracht.

Gwen Stefani denkt in Schleifen-Logik

Die Sängerin hat im Gespräch mit „Nylon“ offenbart, dass sie zwar „für alles offen“ sei, die Gruppe aber derzeit keine Pläne habe, nach dem Festivalauftritt neue Musik aufzunehmen. „Coachella wird eine wirklich schöne Schleife sein, die man um die Beziehung binden kann, denn wir waren Kinder, als wir uns kennenlernten“, sagt sie diesbezüglich im Interview. „Ich weiß schon, wie es sich anfühlen wird, denn wir sind so synchron, wenn wir auf der Bühne stehen. Es wird sich wieder wie Fahrradfahren anfühlen. Wir werden lachen und uns anschauen und sagen: ‚Oh mein Gott – da bist du ja.“

Sie fügt hinzu, dass die Band vor dem Auftritt „nicht wirklich zusammen abgehangen oder irgendetwas gemacht“ habe und auch nicht häufig in Kontakt stehe. Als Gitarrist Tom Dumont sie im Januar diesen Jahres auf das Coachella-Angebot ansprach, bemerkte sie, dass ihr letzter Textaustausch bereits ein Jahr zurück lag.

Erster Auftritt seit neun Jahren

Nachdem die Band 2012 ihr letztes Album PUSH AND SHOVE veröffentlichte und 2013 eine scheinbar dauerhafte Auszeit einlegte, wird der Festival-Auftritt nun ihr erster Gig seit neun Jahren sein. No Doubt, hatten mit „Don’t Speak“ 1996 ihren größten Hit. Stefani sprach bereits 2022 über eine mögliche Reunion, die sie auch damals nicht ausschloss. Als Solokünstlerin hat die 54-Jährige seit 2004 drei Alben veröffentlicht.

Das Coachella Valley Music And Arts Festival findet an zwei Wochenenden im April (12. bis 14. und 19. bis 21.) in Indio im Coachella Valley, Kalifornien, statt und ist eines der größten Musikfestivals der Welt. Als Headliner der diesjährigen Ausgabe sind außerdem Lana Del Rey, Tyler, The Creator und Doja Cat angekündigt.