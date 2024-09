Gwen Stefani: Nach 7 Jahre Pause kommt mit BOUQUET neues Album

Auf der am 15. November erscheinenden Platte wird es auch einen Song mit ihrem Mann Blake Shelton geben.

Gwen Stefani überrascht ihre Fans. Ihr neues Album BOUQUET wird am 15. November erscheinen. Es ist ihr erstes Studioalbum seit sieben Jahren.

Duett mit Blake Shelton inklusive

Auf ihrem Instagram-Profil verriet die Sängerin die Neuigkeiten ihren Follower:innen und teilte gleichzeitig das Cover des Albums sowie die Tracklist. „Mein fünftes Studioalbum BOUQUET wird am 15. November in voller Blüte stehen“, schrieb die ehemalige No-Doubt-Frontfrau in ihrem Post. Ihr Cowgirl-Outfit deutet auf mögliche Einflüsse hin, die auf der Platte zu hören sein werden.

Die erste Single des Werkes, „Somebody Else’s“, wird bereits am 20. September herauskommen. Das Album umfasst insgesamt zehn Songs – darunter auch „Purple Irises“, bei dem sie Unterstützung von ihrem Ehemann Blake Shelton bekam. Gwen Stefani bewirbt das Album bereits mit einer exklusiven Vorbestellaktion in ihrem Online-Shop, bei der auch eine limitierte Auflage mit himmelblauem Vinyl erhältlich ist.

Tracklist von BOUQUET:

„Somebody Else’s“

„Bouquet“

„Pretty“

„Empty Vase“

„Marigolds“

„Late To Bloom“

„Swallow My Tears“

„Reminders“

„All Your Fault“

„Purple Irises“ (with Blake Shelton)

Nach der Veröffentlichung des Weihnachtsalbums YOU MAKE IT FEEL LIKE CHRISTMAS im Jahr 2017 und ihrem Solo-Debüt LOVE. ANGEL. MUSIC. BABY aus dem Jahr 2004, ist BOUQUET ihr erstes Album seit langem.

Was ist mit No Doubt?

In den vergangenen Monaten gab es zudem Gerüchte über eine mögliche Wiedervereinigung von No Doubt, die in diesem Jahr auf dem Coachella Festival zumindest live schon mal stattfand. Während die US-Amerikanerin offen für zukünftige Pläne ist, gibt es noch keine konkreten Details über eine Tour oder neue Musik von der Band.