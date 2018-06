„Dumbo“-Trailer: Tim Burton holt den Elefanten in die reale Welt

Disney stattet derzeit fast alle seine Zeichentrick-Klassiker mit einem Remake aus. In einer Mischung aus Computereffekten und realen Sets entstanden zuletzt „Die Schöne und das Biest“, „Alice im Wunderland“ und „The Jungle Book“. Und in den kommenden Jahren wird diese Welle an Filmen nicht abreißen, denn Guy Ritchie dreht gerade mit Will Smith „Aladdin“, 2019 startet dann „Der König der Löwen“. Zunächst sind aber alle Augen auf Tim Burton gerichtet, der sich „Dumbo“ angenommen hat.

Auch interessant „König der Löwen”-Remake: Elton John und Beyoncé arbeiten am Soundtrack Der Originalfilm über den Elefanten mit den großen Ohren stammt aus dem Jahr 1941, der Charme des Trickfilms wird von Burton nur schwer zu erreichen sein. Immerhin sehen die Designs des Regisseurs, der seit Jahren an Relevanz verliert, immer etwas düster aus. Ihr könnt Euch selbst davon überzeugen, ob der Stil zum fliegenden Elefanten passt. Der erste Teaser-Trailer zu „Dumbo“ ist am Mittwoch erschienen:

https://www.youtube.com/watch?v=-QPdRfqTnt4 Video can’t be loaded: Dumbo Official Teaser Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=-QPdRfqTnt4)

Der CGI-Elefant wird natürlich der große Star des Films, menschliche Unterstützung bekommt er von Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton und Danny DeVito. Kinostart in Deutschland ist der 4. April 2019.