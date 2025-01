Nick Cave realisierte nach dem Tod seiner Söhne: Arbeit ist nicht alles

„Es hat viel mit Arthur und Jethro zu tun“, dass Nick Cave seine Sicht auf seine eigene Kunst änderte.

Schon zuvor hatte Nick Cave sich mehrmals zu dem Verlust seiner Kinder und die Auswirkungen auf sein Leben, seine Kunst, seine Mitmenschen geäußert. Nun hat er in einem neuen Interview klargestellt, dass er vor allem eine Sache dadurch realisierte: Arbeit sei nicht das Wichtigste im Leben.

Keine Verbitterung, sondern eine neue Verbindung

Arthur Cave und Jethro Lazenby sind die Namen der beiden Söhne, welche Cave verlor. Der damals 15-jährige Arthur Cave, Zwilling von Earl Cave, kam 2015 bei einem Sturz von einer Klippe in der Nähe von Brighton ums Leben. Sein ältester Sohn Jethro Lazenby, bei dem Schizophrenie diagnostiziert worden war, verstarb im Jahr 2022 im Alter von 31 Jahren unter immer noch nicht genau geklärten Umständen. Nun redete Cave erneut über die vielen Gefühle, die die Tode der Kinder bei ihm auslösten, mit „BBC Radio 4s Desert Island Discs“. Im Gespräch gab er zu, dass er seitdem verstanden hätte, „dass die Arbeit nicht das A und O von allem ist“.

Der 67-Jährige führte dazu aus: „Das hat viel mit Arthur und Jethro zu tun … Ich habe immer gedacht, dass Kunst am Ende des Tages alles ist. Ich meine, es ist schrecklich, das zu sagen, aber sie war immer da. Sie war immer verlässlich.“

Dennoch hätte die Kunst Platz machen müssen. Für seine Familie. Für die Verbindung mit Menschen. So erklärte er im August 2024 in einem Interview mit „ABC Australia“: „Die Vorstellung, dass Kunst alles besiegt, trifft auf mich einfach nicht mehr zu. Anstatt mich verbittert zu machen, hat es in gewisser Weise das Gegenteil bewirkt. Es hat mich viel mehr mit den Menschen im Allgemeinen verbunden.“

Nick Cave wird Solo-Shows in Europa spielen

Was am Montag, den 27. Januar, auch bekannt gegeben wurde: Der Australier hat zusammen mit Radioheads Colin Greenwood Solo-Shows für die Sommermonate angekündigt. In Deutschland wird das Duo lediglich in Hamburg performen. Dafür aber im besonderen Ambiente – am 21. Juni in der Elbphilharmonie.

Alle Europa-Konzerte von Nick Cave im Überblick:

10. Juni – Schweiz, Zürich, Theater 11

11 Juni – Schweiz, Zürich, Theater 11

21. Juni – Deutschland, Hamburg, Elbphilharmonie

17. Juli – Italien, Lucca, Piazza Napoleone

19. Jul – Italien, Pompei, Anfiteatro di Pompei

21. Juli – Italien, Rom, Auditorium Cavea

22. Juli – Italien, Rom, Auditorium Cavea

24. Juli – Frankreich, Cannes, Palais des Festivals de Cannes

26. Juli – Frankreich, Arles, PIAS Show at Théâtre Antique

6. August – Norwegen, Bergen, Grieghallen

7. August – Norwegen, Bergen, Grieghallen

12. August – Lettland, Sigulda, Sigulda Castle

19. August – Bulgarien, Sofia, Plovdiv Ancient Theatre

Karten für die Europa-Gigs sind ab Freitag, den 31. Januar, ab 10 Uhr lokaler Zeit verfügbar. Am besten auf der Website von Cave dafür informieren.