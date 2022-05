Ed Sheeran veröffentlicht gemeinsamen Song mit der ukrainischen Band Antytila

Foto: Getty Images for Livewire Pictur, John Phillips/Disasters Emergenc. All rights reserved.

Erst vor zwei Wochen hat Ed Sheeran ein in Kiew vor dem Ausbruch des Krieges gedrehtes Musikvideo zu seinem Song „2Step“ veröffentlicht. Jetzt ist eine neue Version der Single erschienen: Gemeinsam mit der ukrainischen Band Antytila hat der Brite einen Remix aufgenommen.

Bandmitglieder kämpfen im Krieg

Die Pop-Rock-Gruppe hat nicht nur eine Strophe beigesteuert, sondern auch für Teile der Bebilderung des Zweieinhalbminüters gesorgt. In dem Musikvideo sieht man Antytila-Sänger Taras Topolia in Tarnkleidung singen: „Die Sirenen unterbrachen unseren Schlaf, packte in zwei Koffern alles, was Vergangenheit war, dann los!“ Die Verse, in denen Antytila zu hören sind, handeln vom ersten Kriegstag, der Liebe und dem Versprechen, vom Schlachtfeld zurückzukehren – derzeit kämpfen die Bandmitglieder als Soldaten auf Seiten des ukrainischen Militärs.

„Ausdruck der echten Unterstützung für die Ukraine“

Über die Zusammenarbeit sagt Taras Topolia: „Eds Vorschlag, zusammenzuarbeiten, ist ein Ausdruck der echten Unterstützung für die Ukraine, die die Menschen im Vereinigten Königreich während dieses Krieges zeigen. Millionen von Menschen zeigen nicht nur mit Worten, sondern mit konkreten Taten, was es wirklich bedeutet, für ihre Prinzipien, Demokratie und Freiheit einzutreten und denen zu helfen, die es wirklich brauchen.“ In den kommenden zwölf Monaten wird der Erlös des Liedes an die Benefiz-Organisation „Music Saves UA“ gespendet. Die Gelder sollen den Opfern des russischen Angriffskrieges zu Gute kommen.