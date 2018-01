Ein „A“ für „Surfin’“ statt ein „F“: Brian Wilsons Schulnote wird Jahrzehnte später verbessert

Wie viele Musik- und Kunstlehrer sich wohl schon in ihren Schülern getäuscht haben: Brian Wilson, Gründer der Beach Boys und wichtigster Songwriter der Band, erhielt in den 50er Jahren ein F, also durchgefallen, bei eine Musik-Prüfung im Schulunterricht.

Die Komposition wurde später die erste Single der Beach Boys – „Surfin’“ –, womit der Musiker nicht nur den Durchbruch seiner Band erreichte, sondern auch ein neues Genre begründete: den California Sound.

Fred Morgan, damals Musiklehrer von Wilson an der Hawthorne High School in Kalifornien, gestand später sein Irren ein: Die Komposition sei zwar durchgefallen, hätte aber anschließend eine Million Dollar eingebracht.

Jetzt lud die Hawthorne-Schule den 75-jährigen „Surfin’“-Komponisten ein, um den Fehler endlich zu korrigieren. Vergangenes Wochenende änderte die gegenwärtige Direktorin Vanessa Landesfeind die Note F zu einem A – einer Note eins.

Brian’s high school music teacher Fred Morgan: “Brian wrote a composition for me and it turned out to be ‘Surfin.’ That composition got an F, but it made a million dollars.” Brian’s failing grade has now been changed to an A on this assignment by Dr. Landesfeind! pic.twitter.com/ICANT605Kx

— Brian Wilson (@BrianWilsonLive) 15. Januar 2018