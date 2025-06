Todesursache von Brian Wilson bekannt gegeben

Haim erklären, wieso die Rock-Community sie nicht anerkennen will

Zwei Wochen nach dem Tod von Brian Wilson ist nun die offizielle Todesursache der Beach-Boys-Legende bekannt. Wie aus dem vom Gesundheitsamt des Los Angeles County ausgestellten Totenschein hervorgeht, verstarb Wilson an Atemstillstand. Sepsis sowie eine Blasenentzündung werden als mitursächliche Gesundheitsprobleme genannt. Die Nachricht wurde zunächst vom US-Portal „TMZ“ veröffentlicht.

Wie die American CPR Care Association erklärt, handelt es sich beim Atemstillstand um den vollständigen Ausfall der Atmung, wodurch es zu einem Sauerstoffmangel im Körper kommt. Wird dieser Zustand nicht umgehend behandelt, kann er in einen Herzstillstand übergehen.

Wilson hatte mehrere Vorerkrankungen

Die Autopsie brachte zudem eine Reihe weiterer Vorerkrankungen ans Licht. Wilson litt unter anderem an obstruktiver Schlafapnoe, einer chronischen Nierenerkrankung sowie chronischem Atemversagen. Auch eine neurodegenerative Erkrankung wurde festgestellt. Bereits im Februar 2024 hatte Brian Wilsons Familie öffentlich gemacht, dass bei dem Musiker Demenz diagnostiziert worden war. Im Mai desselben Jahres wurde eine gesetzliche Betreuung eingerichtet.

Am 11. Juni hatte Wilsons Familie den Tod des 82-Jährigen bestätigt. In einer offiziellen Mitteilung hieß es: „Wir sind untröstlich, den Tod unseres geliebten Vaters Brian Wilson bekannt geben zu müssen. Uns fehlen im Moment die Worte. Bitte respektiert unsere Privatsphäre in dieser Zeit der Trauer.“

Musikwelt trauert um Brian Wilson

Die verbleibenden Mitglieder der Beach Boys äußerten sich in einem gemeinsamen Statement: „Brian war nicht nur das Herz der Beach Boys. Er war die Seele unseres Sounds.“ Seine musikalische Vision habe Generationen geprägt und weltweit Menschen inspiriert. Auch zahlreiche Künstlerkolleg:innen wie Paul McCartney, Elton John und Sting würdigten Wilsons Lebenswerk.