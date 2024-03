The Beach Boys: Dokumentation, Album und Buch angekündigt

Den Start macht eine neu aufgelegte LP, gefolgt von einer Dokumentation bei Disney+.

Am 24. Mai wird es eine neue Dokumentation über die Beach Boys auf Disney + geben. Das kündigte der Streamingdienst am Dienstag (26. März) auf seiner Website an. Neben dem Doku-Release wird es sowohl ein neues Remastered-Album als auch ein neues Buch über die Kalifornier geben.

„‚Wouldn’t it be nice‘ wenn es eine Dokumentation über uns gäbe?“, schrieb die Band auf Instagram unter die Ankündigung und spielt damit auf ihren Hit „Wouldn’t it be nice“ aus dem Jahr 1966 an. Die Band tourt derzeit noch bis Oktober in Nordamerika. Zeit für eine XL-Release-Welle mit Doku, Alben und Buch finden sie trotzdem noch.

Dokumentation mit Star-Auflauf

In der angekündigten Dokumentation können wir uns auf davor noch nie ausgestrahlte Aufnahmen und Interviews der Beach Boys-Musikern Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks, Bruce Johnston und Blondie Chaplin freuen. Für Chaplin war die Banderfahrung nur ein kurzes Vergnügen – von 1972 bis 1973. Er soll während eines Konzerts in New York gefeuert worden sein, da er sich mit Mike Loves Bruder angelegt hatte.

Neben den Beach Boys wird es auch zahlreiche Interviews mit Freund:innen und Fans der Band in der Dokumentation geben. So verspricht der Streamingdienst in seiner Ankündigung Musiker:innen wie Lindsey Buckingham, Janelle Monáe, Ryan Tedder, und Don Was (der sich bereits als Produzent für Iggy Pop und Elton John bewiesen hat).

Das volle Paket: Album und Buch in Planung

Zum Start der Doku wird die Band zusätzlich den passenden Soundtrack dazu als Album veröffentlichen. Doch damit nicht genug: Bereits ab dem 29. März gibt es eine Neuauflage von „Shut Down, Vol. 2“ aus dem Jahr 1964 zu hören. Die Platte enthält Hits wie „Fun, Fun, Fun“ und „Don’t Worry Baby“. Wenige Tage nach dem Release der Disney+-Produktion wird es zusätzlich ein neues Buch über die Band geben. „The Beach Boys by The Beach Boys“ erscheint am 02. April 2024 und ist bereits jetzt auf Platz 1 der New-Release-Charts in der „Rockmusik“-Kategorie bei Amazon.