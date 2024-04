„Eklig“: Anne Hathaway musste bei einem Casting zehn Männer küssen

Die Schauspielerin erinnert sich zurück: „Ich war nicht begeistert“.

Anne Hathaway hat offenbart, dass die Produzent:innen eines Films, in dem sie die Hauptrolle spielen sollte, von ihr vor dem Dreh verlangten, eine Reihe von potenziellen Co-Stars während des Castings zu küssen. Dass sie die Vorstellung, zehn verschiedene Männer zu küssen, „eklig“ fand, aber trotzdem so tat, als würde sie sich darüber freuen, gab sie jetzt in einem neuen Interview preis.

Hathaway wollte nicht als „schwierig“ abgestempelt werden

Die Schauspielerin erzählte im Gespräch mit „V Magazine“, dass es in den 2000er-Jahren „als normal angesehen wurde, einen Schauspieler zu bitten, mit anderen Schauspielern zu knutschen, um die Chemie zu testen. Was eigentlich die schlechteste Art ist, das zu tun“. Sie fuhr fort: „Mir wurde gesagt: ‚Heute kommen zehn Typen und du bist gecastet. Bist du nicht aufgeregt, mit allen von ihnen rumzumachen?‘ Und ich dachte: ‚Stimmt etwas nicht mit mir?‘ Denn ich war nicht aufgeregt. Ich fand, es klang eklig.“

Hathaway, die für ihre Rolle in „Les Misérables“ einen Oscar gewann, sagte, sie sei der Bitte trotzdem nachgekommen, um nicht ihrer eigenen Karriere im Weg zu stehen. „Ich war so jung und wusste genau, wie leicht man alles verlieren kann, wenn man als ‚schwierig‘ abgestempelt wird, also tat ich einfach so, als wäre ich aufgeregt und machte weiter. Es war kein Machtspiel, niemand wollte mich schlecht behandeln oder mir wehtun.“

Um welches Filmcasting es sich dabei handelte, sagte die 41-Jährige nicht.

Andere Handhabung beim Casting ihres neuen Filmes

Als Produzentin ihres neuen Films „The Idea of You“ (ab dem 02. Mai bei Prime Video) wollte Anne Hathaway eine andere Herangehensweise etablieren, um den Vibe zwischen den möglichen Darsteller:innen zu testen. Da das Werk von einer sich anbahnenden Beziehung zwischen einer alleinerziehenden Mutter und einem Boybandstar handelt – gespielt von Nicholas Galitzine – wählte sie einen musikalischen Ansatz: „Wir haben jeden der Schauspieler gebeten, einen Song auszuwählen, den seine Figur lieben würde, den sie dann anmachen sollten, um meine Figur zum Tanzen zu bringen und dann haben wir eine kurze Improvisation gemacht“, sagte sie zu dem Casting-Prozess.

Galitzine wählte einen Song der Alabama Shakes aus, deren Frontfrau Brittany Howard ist. „Ich hörte Brittanys Stimme und fing einfach an zu lächeln“, sagte Anne Hathaway. „Und er sah mich lächeln, also entspannte er sich und wir fingen einfach an zu tanzen. Niemand hat sich aufgespielt. Niemand hat versucht, den Auftritt zu bekommen. Wir waren einfach in einem Raum und tanzten. Ich schaute rüber und Michael Showalter, unser Regisseur, strahlte. Funken!“