„Harry Potter“-Serie: Neuer Cast im Trailer – Harry, Snape, Hermine und Co.

Der neue „Harry Potter“-Serien-Trailer ist da – wir vergleichen Harry, Hermine, Snape und Hagrid mit den Kinofilmen. Was hat sich verändert, was ist gleich geblieben?

Was wird anders, was bleibt gleich? Am 25. März wurde der Trailer zur neuen „Harry Potter“-Serie veröffentlicht. Fans können darin nun einen ersten Blick auf das neue Set und den neuen Cast erhaschen. Die Show soll alle sieben Bücher in sieben Staffeln verarbeiten – und die Hogwarts-Anänger sind gespannt, wie dies umgesetzt wird. Schließlich existiert bereits eine Verfilmung der Zauberer-Bücher.

Die Filme, die von 2001 bis 2011 produziert wurden, gehören zu den bekanntesten Buchverfilmungen aller Zeiten. Die Messlatte für die neue Serie liegt damit entsprechend hoch. Hinter dem „Harry Potter“-Universum versammelt sich eine gesamte Fanbase, die sich die Welt rund um die Zaubereischule Hogwarts nicht zerstören lassen will.

Der Trailer

Nun ist der erste Trailer da – und er ist bereits ziemlich ausführlich. Beginnend mit Harrys Leben bei den Dursleys über seine ersten Begegnungen mit Hagrid bis hin zu seinem ersten Quidditch-Spiel. Die Serie wird deutlich mehr ins Detail gehen und noch mehr Inhalte der Bücher in Bilder übersetzen.

Auch ein Blick auf die Charaktere ist nun möglich. Der Cast wurde bereits vor einiger Zeit verkündet und hat dabei die eine oder andere Kontroverse ausgelöst. Im Folgenden ein Überblick über die neuen Darsteller:innen und was die beliebten Zauberer und Hexen im Trailer von ihren Originaldarstellungen aus den Filmen unterscheidet.

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Harry Potter

Die Hauptfigur wird erneut Harry Potter sein. „Der Junge, der überlebte“ wird diesmal von Dominic McLaughlin gespielt. Abgesehen von seinen Gesichtszügen unterscheidet den neuen vom alten Harry wenig: die gleiche runde Brille, schwarze, verstrubbelte Haare und natürlich die Blitznarbe.

Ron Weasley

Auch bei Ron hat sich nicht viel verändert. Ein kleiner rothaariger Junge mit roten Wangen, abgetragenen Klamotten und einem breiten Grinsen im Gesicht.

Hermine Granger

Die neue Hermine-Darstellerin Arabella Stouton hat die Fans bereits verzaubert. Als im Juli 2025 die Besetzung der drei Hauptcharaktere verkündet wurde, erschien gleichzeitig ihr Bewerbungsvideo. Darauf zu sehen: Die neue Hermine ist genauso schnippisch, frech und clever wie die Filmversion. Vom Aussehen erinnert sie im Trailer an die Buchvorlage – dunkelbraune, zerzauste, buschige Haare. Sie tritt definitiv in die Fußstapfen Emma Watsons. Zudem soll die Serie Hermines Vergangenheit und Familie stärker beleuchten.

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Draco Malfoy

Auch Harrys Antagonist Draco Malfoy hat eine neue Besetzung bekommen – allerdings mit weniger Gel in den Haaren. Die Frisur sitzt dennoch tadellos, nur zu einer kleinen Haartolle aufgestylt. Den hochnäsigen Blick des Slytherin-Schülers beherrscht Neubesetzung Lox Pratt jedoch wunderbar.

Hagrid

Auch der Halbriese Hagrid ist im Trailer zu sehen, wie er Harry von den Dursleys rettet. Wie schon sein Vorgänger Robbie Coltrane trägt der neue Hagrid-Darsteller Nick Frost einen langen braunen Mantel. An Körpergröße hat er nicht eingebüßt: Im Trailer überragt der Halbriese Harry um das Doppelte. Auch der lange, verfilzte Bart durfte bleiben. Auf Bildern vom Set ist zudem zu sehen, dass er seinen Zauberstab in einem pinken Regenschirm versteckt mit sich trägt – detailgetreu nach der Buchvorlage.

Professor Snape

Die Rolle übernimmt nun Schauspieler Paapa Essiedu. Der Schwarze Schauspieler erhielt seit der Castveröffentlichung massiven Hass, bis hin zu Morddrohungen – einzig und allein, weil er eine Person of Color ist. Auch wenn Snape in den Büchern als blasser Mann mit Hakennase und fettigen schwarzen Haaren beschrieben wird, passt Essiedu sehr gut in die Rolle.

Der Online-Hate gegen ihn ist hauptsächlich auf rassistische Motive zurückzuführen: Offenbar existieren Fans, in deren Weltbild kein Schwarzer Mann als Snape passt. Dabei macht Essiedu in der Rolle eine hervorragende Figur – und hat seinem Vorgänger Alan Rickman sogar etwas voraus: Er ist im richtigen Alter. Snape ist in den „Harry Potter“-Büchern erst Anfang 30 – so wie Essiedu. Rickman war zu Beginn der Dreharbeiten bereits 55 Jahre alt und damit deutlich zu alt für die Rolle. Natürlich hat der 2016 verstorbene Schauspieler die Figur geprägt, ebenso wie die übrigen Darsteller:innen des Filmcasts. Der Hass gegen die Neubesetzung ist jedoch völlig unberechtigt.

Professor Dumbledore

Wer sich hingegen kein bisschen verändert hat, ist der gute alte Dumbledore. Langer weißer Bart, Halbmondbrille und Hut. Mehr lässt sich aus dem kurzen Clip und Fotos aber noch nicht herauslesen.

Professorin McGonagall

Auch McGonagall wird im Trailer nur kurz gezeigt. Abgesehen von einem neuen, etwas spitzer zulaufenden Brillenmodell und einem anders geschnittenen Hut unterscheidet sie sich kaum von ihrer Filmvorlage. Auch ihre strenge Miene erinnert an Maggie Smiths Darstellung.

Die Dursleys

Besonders hervorzuheben ist, dass Harrys Zeit bei den Dursleys in der Serie etwas mehr Raum bekommt. Der Trailer zeigt einen kurzen Einblick auf Tante Petunia, die Harry die Haare schneidet. Ihr Aussehen in der Serie wirkt fast freundlich – was sie durch ihr Verhalten jedoch rasch wettmacht. Auch Cousin Dudley hat seinen Auftritt: Er ist bereits zu sehen, wie er Harry auf der Schultoilette mobbt. In den Büchern als rundlicher, verwöhnter Junge beschrieben, sieht er auch in der Serie so aus, als würde er Harry liebend gerne Ärger bereiten – wenn auch etwas schlanker als in der Buchvorlage.

Professor Flitwick

Der Professor für Zauberkunst bleibt, wie er ist: Schauspieler Warwick Davis übernimmt erneut die Rolle des Flitwick. Damit ist er der einzige Charakter mit identischer Besetzung wie in den Filmen.

Das Set

Insgesamt ähnelt das Set der neuen Serie dem der Filme sehr. Der Bahnsteig, an dem der Hogwarts-Express ankommt, die Zugabteile, die Eingangshalle, die sich verändernden Treppenhäuser sowie die gotischen Flure und Torbögen im Schloss – das gesamte Set strahlt dieselbe Atmosphäre aus wie die Verfilmungen zuvor. Das ist wenig überraschend: Die neue Serie wird zum Großteil in den Warner Bros. Studios in Leavesden nahe London gedreht – demselben Ort, an dem auch die Kinofilme entstanden.

Auch wenn die Show oft als anders als die Filme beschrieben und vermarktet wurde, dürfte sie dasselbe Gefühl wie die Originalfilme und Buchvorlagen vermitteln und ihr Publikum in eine magische Welt entführen. Die Serie startet früher als zunächst erwartet, bereits zu Weihnachten 2026. In Deutschland wird sie beim Streaming-Dienst HBO Max zu sehen sein.