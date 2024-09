„Harry Potter“-Serie: Netz-Trolle meckern gegen „inklusiven und diversen“ Casting-Aufruf

In der offiziellen Casting-Ausschreibung wird klargemacht, dass HBO und Warner Bros. großen Wert auf eine „inklusive und diverse Besetzung“ legen. Der Aufruf richtet sich an Kinder im Alter von neun bis elf Jahren, die in Großbritannien oder Irland leben und im April 2025 für Drehs verfügbar wären. Sie können für die serielle Neuverfilmung in die Rollen von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley schlüpfen. Es soll unabhängig von Hautfarbe, Gender, sexueller Orientierung oder auch Behinderung für Darsteller:innen entschieden werden.

