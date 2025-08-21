„Emily in Paris“, Staffel 5: Netflix verrät Starttermin

Das hat es mit dem Hype um die Netflix-Serie „Sirens“ auf sich

Das Warten auf die fünfte Staffel der Erfolgsserie findet noch dieses Jahr ein Ende.

Der Netflix-Hit „Emily in Paris“ begeistert seit mehrerem Jahren Millionen Menschen weltweit. Fans verfolgen das Leben der Marketing-Managerin Emily Cooper (Lily Collins) seit der ersten Staffel mit voller Leidenschaft. Nicht zuletzt auch aufgrund von Emilys Liebesleben, das mehr als nur einmal komplizierte Wendungen nimmt. Besonders das Ende von Staffel vier ließ viele Fragen offen. Antworten darauf liefert nun voraussichtlich die Fortsetzung. Hier gibt es alle Infos dazu im Überblick.

Dann startet die 5. Staffel von „Emily in Paris“

Via Instagram verraten Netflix und Lily Collins den offiziellen Starttermin für „Emily in Paris“, Staffel 5: Am 18. Dezember 2025 ist es soweit. Dann können die Zuschauer:innen vor den Bildschirmen erneut in die Welt von Emily eintauchen. Dabei wäre es für die fünfte Staffel wohl passender, die Serie in „Emily in Italien“ umzubenennen …

Amore in Italien

Aktuell befindet sich die Serie noch mitten in der Produktion – und zwar in Italien, genauer gesagt in Venedig. Nachdem es Emily in der vorherigen Staffel noch nach Rom verschlug, scheint es nicht bei diesem Abstecher zu bleiben. Wie die Instagram-Beiträge von Netflix und Lily Collins verraten, führt Emilys Weg diesmal in die Lagunenstadt.

„Benvenuto! Die ersten Bilder aus „Emily in Paris“ sind da und versprühen jede Menge Dolce Vita! Die 5. Staffel startet am 18. Dezember 🇮🇹✨“, heißt es in der Beschreibung des Beitrags.

Alte Besetzung mit einer Ausnahme

Selbstverständlich ist Lily Collins weiterhin als Hauptcharakter von „Emily in Paris“ in Staffel 5 des Netflix-Hits dabei. Auch Philippine Leroy-Beaulieu kehrt als Sylvie Grateau zurück. Mit dabei sind außerdem Ashley Park als Mindy Chen, Lucas Bravo als Gabriel, Samuel Arnold als Julien, Bruno Gouery als Luc, William Abadie als Antoine Lambert und Lucien Laviscount als Alfie.

Von einem Charakter müssen sich die Fans allerdings verabschieden. Die Galeristin Camille, die von Schauspielerin Camille Razat verkörpert wird, ist kein Teil der fünften Staffel. Ihr Ausstieg steht bereits fest.