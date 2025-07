Liam Paynes letzter TV-Moment: Netflix zeigt berührende Szene

In dem besonderen Augenblick ist Liam Payne Arm in Arm mit Fans zu sehen.

Wenige Monate vor seinem Tod im Oktober 2024 stand Liam Payne noch als Gastjuror für die Netflix-Show „Building the Band“ vor der Kamera. Die letzte Folge der Castingshow wurde nun mit einem emotionalen Moment ausgestrahlt, in dem der ehemalige One-Direction-Star mit dem Studiopublikum zu „What Makes You Beautiful“ tanzt und singt.

Trotz Drehpause am Start

Die Szene, die während einer Drehpause entstand, zeigt den Sänger Arm in Arm mit Fans und sorgt für bewegende Reaktionen im Netz. Der Clip ist Teil der finalen Episode, die am 23. Juli 2025 veröffentlicht wurde. Payne war gemeinsam mit Kelly Rowland und Nicole Scherzinger in insgesamt vier von zehn Folgen als Juror zu sehen. Moderiert wurde die Sendung von AJ McLean (Backstreet Boys).

Liam Paynes Auftritt in der Show:

Netflix ehrt Payne

Die Aufnahmen entstanden im August 2024, einen Tag nach Paynes 31. Geburtstag, knapp zwei Monate vor seinem Tod am 16. Oktober in Buenos Aires. Netflix widmete ihm nun die Show und eröffnete die Serie mit einem Tribut an den Musiker und seine Familie.

Die Sendung begleitet Nachwuchsbands im Wettbewerb um einen Hauptpreis von 500.000 US-Dollar. Payne trat erstmals in Folge 7 auf und unterstützte unter anderem die Boyband Midnight ‘til Morning. In der Show teilte er seine Erfahrungen und ermutigte die Talente mit Humor und persönlicher Note.

Mehr zu den Todesumständen

Liam Payne starb am 16. Oktober 2024 nach einem fatalen Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires. Was als gemeinsamer Urlaub mit seiner Freundin Kate Cassidy startete, endete in einer Tragödie. Die argentinische Staatsanwaltschaft konnte die Todesursache auf multiple Traumata mit inneren und äußeren Blutungen zurückführen. Dazu ergab ein toxikologischer Bericht, dass der Sänger zum Zeitpunkt seines Todes mehrere Substanzen in seinem Körper hatte. Viele Fans und auch Prominente setzen sich nach dem Ableben des 31-Jährigen für mehr Schutz von Menschen ein, die in jungem Alter in der Öffentlichkeit stehen und hohem Druck ausgesetzt sind.