Empress Of kündigt neues Album „I’M YOUR EMPRESS OF“ mit erster Single an

Lorely Rodriguez aka Empress Of hier 2016 bei einem Auftritt in London.

Empress Of hat offiziell ihr drittes Studioalbum angekündigt. Es wird den Titel I’M YOUR EMPRESS OF tragen und am 4. April via Terrible Records erscheinen. Mit dem Song „Give Me Another Chance“ inklusive dazugehörigem Musikvideo gewährt die Alternative-R’n’B-Sängerin außerdem einen ersten Einblick in ihr neues Werk.

Einer offiziellen Pressemitteilung zufolge schrieb Lorely Rodriguez, wie die Musikerin mit bürgerlichem Namen heißt, alle Songs der neuen Platte in einem kleinen Studio in Highland Park, Los Angeles. Insgesamt habe sie für die Produktion des Albums zwei Monate gebraucht.

„I’M YOUR EMPRESS OF“-Artwork:

„Musik ist magisch, etwas, das von mir Besitz ergreift und mir Dinge über mich selbst beibringt, die nicht so leicht zu erkennen sind“, so Rodriguez über ihr neuestes Werk, „es heißt I’M YOUR EMPRESS OF, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ein Song, sobald er fertig ist und die Emotionen stimmen und er meinen Körper verlassen hat, er der ganzen Welt gehört.“

„I’M YOUR EMPRESS OF“-Tracklist:

I’m Your Empress Of Bit of Rain Void Love Is a Drug U Give It Up Should’ve Give Me Another Chance What’s the Point Maybe This Time Not the One Hold Me Like Water Awful

Zuletzt teilte Empress Of den Song „Call Me“, der auf dem Soundtrack des bevorstehenden Horrorfilms „The Turning“ zu hören sein wird.

Bei I’M YOUR EMPRESS OF handelt es sich um den Nachfolger zum 2018 veröffentlichten US. Ihr Debüt ME erschien bereits 2015 und wurde von Pitchfork in der Kategorie „Best New Music“ ausgezeichnet.