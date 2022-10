Erben kritisieren „unautorisierte“ Oper über letzte Tage von Kurt Cobain

Gedanken zum Gegenwärtig*innen

„Ich will Immos, ich will Dollar“: Warum die Gen Z das System durchschaut hat

Unsere Gegenwart scheint später nun tatsächlich Geschichte zu werden. Zeit also, sich in dieser Kolumne die popkulturelle Gegenwart genau anzugucken. Was passiert? Und wie und warum hängt das alles zusammen? Hier Folge 21, in der Julia Friese erklärt, warum Geld auf dem Weg zum Trendthema ist.