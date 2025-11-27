Sohn von Jackson Browne im Alter von 52 Jahren gestorben

Musiker Jackson Browne hat seine Trauer um Ethan Browne öffentlich gemacht. Die Todesursache ist bisher unklar.

Ethan Zane Browne, der älteste Sohn des Singer-Songwriters Jackson Browne, ist tot. Er verstarb am Dienstag (25. November 2025) im Alter von 52 Jahren. In einer offiziellen Mitteilung, veröffentlicht via Instagram, teilte die Familie mit:

„Mit tiefer Trauer geben wir bekannt, dass am Morgen des 25. November 2025 Ethan Browne, der Sohn von Jackson Browne und Phyllis Major, leblos in seinem Zuhause aufgefunden wurde und verstorben ist. Wir bitten in dieser schweren Zeit um Privatsphäre und Respekt für die Familie.“

Ethan Brown war Model und Schauspieler, zu sehen unter anderem an der Seite von Angelina Jolie in „Hackers“ (1995) und in der romantischen Komödie „Liebe auf Umwegen“ (Raising Helen, 2004). Außerdem war er DJ und Gründer eines Musik-Labels. Geboren wurde Browne am 2. November 1973. Seine Mutter war das Model Phyllis Major. Sie nahm sich allerdings bereits 1976, als Ethan noch ein Kleinkind war, das Leben.

Model, Schauspieler, Label-Gründer

Bereits als Säugling war Ethan Browne gemeinsam mit seinem Vater auf dem Cover des ROLLING STONE zu sehen. Der frühe Verlust seiner Frau ließen Jackson Browne seine Vaterrolle sehr bewusst erleben. 1981 heiratete der Musiker das Model Lynne Sweeney, nur kurz darauf kam ihr Sohn Ryan zur Welt.

Als erwachsener Mann schlug Ethan Browne dann wie sein Vater eine künstlerische Laufbahn ein, jedoch nicht wie zu erwarten wäre als Musiker. Er arbeitete zunächst als Model und hatte Auftritte für Designer wie Isaac Mizrahi.

Neben seinen Rollen in einigen Filmen bekam er einen Gastauftritt in der Serie „Birds of Prey“. Später wandte er sich stärker der Musik und dem Musikgeschäft zu: Er gründete das Label Spinside Records und formte mit dem Multi-Instrumentalisten Cat Colbert das Duo Alain Zane. Gemeinsam brachten sie 2022 ihr Debütalbum „Right Before Your Eyes“ heraus.

Offene Fragen zur Todesursache von Ethan Browne

Die Todesnachricht kam überraschend, zuvor waren keine lebensbedrohlichen Krankheiten bekannt. Die Familie hat bislang keine Todesursache genannt. Weitere Details wurden nicht öffentlich gemacht.