Eric Dane gestorben – Hollywood trauert um den „Grey’s Anatomy“-Star

Er war „McSteamy" in „Grey's Anatomy" und starb mit 53 an ALS. Hollywood-Kollegen nehmen jetzt mit bewegenden Worten Abschied von Eric Dane.

Der Schauspieler ist am Donnerstag, dem 19. Februar 2026, im Alter von 53 Jahren verstorben. Ein Jahr zuvor hatte er seine Erkrankung an der Nervenkrankheit ALS öffentlich gemacht – nun verlor er den Kampf gegen sie. Sowohl unter Fans als auch innerhalb der Film- und Serienbranche erfreute sich der Darsteller großer Beliebtheit. Nun nahmen einige seiner Kollegen mit rührenden Worten Abschied.

Umgeben von seinen Liebsten

Zum Tod von Eric Dane gab seine Familie gegenüber dem „People“-Magazin ein Statement ab. In diesem heißt es: „Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem mutigen Kampf gegen ALS von uns gegangen ist.“ Zehn Monate zuvor hatte er seine Diagnose öffentlich gemacht. Seine letzten Tage verbrachte der Verstorbene mit seiner Ehefrau und seinen beiden Töchtern Billie und Georgia, welche „seine Welt waren“.

Weltberühmt durch „Grey’s Anatomy“

Eric Dane war vor allem im Serienbereich tätig. Seine wohl bekannteste Rolle ist die des Dr. Mark Sloan, auch „McSteamy“ genannt, in der Kult-Krankenhausserie „Grey’s Anatomy“. Die Serie machte ihn schnell weltweit bekannt, und er gilt als Fan-Liebling.

Zudem spielte er in der HBO-Erfolgsserie „Euphoria“ mit und übernahm die Rolle des Cal Jacobs. Neben „Grey’s Anatomy“ ist dies wohl seine zweitbekannteste Rolle. In ihr demonstriert er auch seine Wandlungsfähigkeit als Schauspieler: Anstatt eines charismatischen Arztes spielt er hier einen berechnenden Psychopathen mit pädophilen Neigungen.

Hollywood-Kollegen würdigen Eric Dane

Die Reaktionen aus der Branche ließen nicht lange auf sich warten. Kollegen und Weggefährten würdigten den 53-Jährigen und nahmen Abschied. So gab „Euphoria“-Schöpfer Sam Levinson gegenüber „Variety“ als einer der ersten ein Statement ab, in dem es heißt: „Mir bricht das Herz über den Verlust unseres lieben Freundes Eric. Mit ihm zu arbeiten war eine Ehre. Sein Freund zu sein war ein Geschenk. Erics Familie ist in unseren Gebeten.“

Auch der Schauspieler Ashton Kutcher meldete sich auf X zu Wort und schrieb: „Die Franklin Strip Fanatics Fantasy Football League wird Eric Dane vermissen. Wir wissen, dass du von der Tribüne aus zuschauen wirst. Wir vermissen dich, Kumpel. Lasst uns weiter für die Heilung von ALS kämpfen.“

Eric Danes „Grey’s Anatomy“-Kollege Patrick Dempsey postete zudem eine Instagram-Story, in der der Verstorbene in einem Video über seine ALS-Erkrankung spricht. In den letzten zehn Monaten seines Lebens engagierte sich Eric Dane nach seiner Diagnose im Kampf gegen die Krankheit.

Auch die Autorin Maria Shriver würdigte den Schauspieler auf X und schrieb: „Die niederschmetternde Nachricht über Eric Dane bricht mir das Herz. Was für eine Tragödie. Er hat seine Diagnose so heldenhaft gemeistert. Er hat seine Stimme genutzt, um der Welt zu vermitteln, wie es ist, mit ALS zu leben.“