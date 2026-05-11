„Euphoria“, Staffel 3 & die Sache mit Rue: Stirbt sie nach Folge 5?

„Euphoria“, Staffel 3, Folge 5 endet mit einem Schock. Stirbt Rue? Hier die Deutungsmöglichkeiten und Hinweise zusammengefasst.

Die fünfte Folge von „Euphoria“ ist draußen – und die Fans bangen um Rue. Achtung Spoiler: Die neue Episode endet damit, dass Gangsterboss Alamo mit dem Poloschläger auf sie einschlägt – und einfach nicht aufhören will. Zudem ist Zendayas Charakter im Teaser für die nächste Folge nicht mehr zu sehen.

Trotzdem glauben viele im Netz, dass sie nicht sterben wird – schließlich hat sie bereits viele andere lebensgefährliche Situationen überlebt. Außerdem ist Zendaya weiterhin schon auch der Star und auch die ausführende Produzentin der HBO-Serie, die seit dem 12. April wieder mit den neuen Folgen der dritten Staffel auch in Deutschland läuft.

Loyalität auf dem Prüfstand

Zum Hintergrund: Zu der Situation in der Serie kam es, weil Alamo, Chef des Sexclubs, Rues Loyalität anzweifelte. Sie muss sich auf einer seiner Farmen ein Loch graben, in dem sie bis auf den Kopf vergraben wurde. Die Episode endete damit, dass Alamo auf seinem Pferd angeritten kam, einen Poloschläger in der Hand – angeblich bereit, Rues Schädel zu zerschmettern …

Maddy als mögliche Retterin

Dennoch hoffen viele in den Sozialen Medien, dass ihre Freundin Maddy (gespielt von Alexa Demie) Rue noch mit ihren Worten retten konnte. Denn diese hatte inzwischen einen Businessdeal mit Alamo abgeschlossen. In einer Szene fragte er sie, ob sie Rue vertrauen würde. „Sie ist ein bisschen verrückt, aber hat ein gutes Herz“, antwortete Maddy daraufhin sinngemäß. Dies könnte Alamo umgestimmt und vielleicht Rues Leben gerettet haben.

Erwachsen geworden

In der neuen Staffel von „Euphoria“ sind die Hauptcharaktere allesamt um einiges älter geworden und nicht mehr in der Highschool wie in den ersten beiden Staffeln – sie sind junge Erwachsene. Rue arbeitete zunächst als Drogenkurierin und in einem Stripclub.

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Und die anderen? Cassie (verkörpert von Sydney Sweeney) und Nate (Jacob Elordi) führen eine toxische Ehe, Maddy arbeitete als OnlyFans-Managerin und Jules (Hunter Schafer) als Sugarbaby.