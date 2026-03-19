Zendaya teilt Hochzeitsvideo und klärt über KI-Bilder auf

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Zendaya

Zendaya  |  Zendaya teilt Hochzeitsvideo – und entlarvt KI-Fakes

Foto: Getty Images. Amy Sussman. All rights reserved.

Zendaya zeigt ein Hochzeitsvideo – doch der Clip entpuppt sich als Szene aus „The Drama“. Was hinter den viralen KI-Bildern steckt und ob sie wirklich verheiratet ist.

Schauspielerin Zendaya und Tom Holland haben geheiratet. Diese Meldung kursierte zumindest Anfang März 2026, nachdem ihr Stylist Law Roach bei den Actor Awards die Gerüchte gestreut hatte.

Das Paar lernte sich am Set von „Spider-Man“ kennen und machte 2025 ihre Verlobung öffentlich. Seit der Bekanntmachung, dass die Hochzeit bereits stattgefunden habe, kursieren im Internet etliche KI-Bilder und -Videos des Paares – von grobkörnigen Fotoaufnahmen vor dem Altar bis hin zu absurden Bildern mit sämtlichen Spider-Man-Darsteller:innen auf dem Dancefloor.

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Bei „Jimmy Kimmel Live!“ erklärte Zendaya, dass sogar viele ihrer Freund:innen und Familienmitglieder auf die KI-Bilder hereingefallen waren. Sie berichtete, sie sei unterwegs gewesen und Leute hätten ihr gesagt: „Oh mein Gott, deine Hochzeitsfotos sind wunderschön.“ Darauf habe sie geantwortet: „Schatz, das ist KI. Die sind nicht echt.“

Kimmel fragte sie, ob jemand verärgert gewesen sei, weil er oder sie die Fotos gesehen und keine Einladung erhalten hatte. Zendaya antwortete: „Ja, viele Menschen.“

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Goldband statt Klarheit

Trotz der Aussage bei Kimmel bleibt unklar, ob die beiden Hollywood-Stars nun tatsächlich geheiratet haben. Die Schauspielerin wurde seit der Verbreitung des Gerüchts häufiger mit einem dünnen Goldbändchen am Finger gesehen – neben ihrem Verlobungsring. Auch in der Sendung mit Kimmel trug sie das Band.

Um die Gerüchteküche weiter am Brodeln zu halten, veröffentlichte Zendaya ein kurzes Video „damit die Unsicherheiten geklärt sind“. Dabei handelte es sich jedoch um einen Hochzeitsclip aus ihrem neuen Kinofilm „The Drama“, in dem Tom Hollands Kopf auf das Gesicht von Costar Robert Pattinson montiert worden war.

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„The Drama – Nochmal auf Anfang“

Die Komödie „The Drama – Nochmal auf Anfang“, in der die 29-Jährige zusammen mit Pattinson die Hauptrolle spielt, handelt ebenfalls von einem verlobten Paar. Der Film beleuchtet die Woche vor der Hochzeit mit allen Höhen und Tiefen, sowie die Vergangenheit des Paares und die Probleme die vor dem großen Tag aufkommen.

Ab dem 2. April ist der Film in deutschen Kinos zu sehen.

Caroline John schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Tom Holland Zendaya
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