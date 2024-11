Ex-Minister Marco Buschmann komponiert Song zum Ampel-Abschied

Mit dem Hashtag #farewell hat der Hobby-DJ seinen neuen Track auf Soundcloud versehen.

Das Hobby zum Beruf machen? Für Ex-Justiz Minister Marco Buschmann jetzt vielleicht die Chance. Zum Abschied aus der Ampelregierung hat der Politiker und Bedroom-Produzent jetzt einen neuen Song auf Soundcloud hochgeladen.

Endlich Zeit für die schönen Dinge

Als MBSounds möchte Buschmann mit seinem neuen Stück „Gehen um zu stehen“ (sic!) zur jüngsten Entlassung ein Zeichen setzen – allerdings ohne Zeichensetzung. Denn das Komma im Titel, das lässt er weg. Künstlerische Freiheit? Auf dem Cover, in Schwarz-Weiß, aufgereiht wie eine Band nach der Zugabe: Christian Lindner, Buschmann selbst und Bettina Stark-Watzinger. „Manchmal muss man etwas aufgeben, das man liebt, um zu bleiben, wer man ist. Man muss gehen, um zu stehen“, schreibt der FDP-Politiker zu seinem Release. Und meint mit „stehen“ wohl „standhaft bleiben“. Oder ist Stillstand jetzt der „Unique Selling Point“ der FDP?

Trotz geradem Rücken und Blick nach vorne: Sein eigens zum Rausschmiss gemixter Track hat durchaus etwas Wehmütiges. Er beginnt mit einem gregorianischen Choral, sakral und bedeutungsschwanger, fast eine Minute lang. Die restliche Zeit des Dreieinhalb-Minüters übermalt MBSounds diese Fläche zunächst mit einer Casio-Keyboard-Melodie, dann sogar mit einer synthetischen E-Gitarre. Alles am Ohrwurm vorbeikomponiert. Mit seinem Stück füllt er genau die Lücke zwischen Telekom-Warteschlangen-Musik und Begleitung des Krippenspiels der evangelischen Kirchengemeinde Gelsenkirchen-Erle. Eine Lücke, von der niemand wusste, dass es sie zu füllen gilt. Eine Lücke, so groß wie jene, die die FDP in der Ampel hinterlässt.

Seit der Jugend liberal und musikalisch

Marco Buschmann tritt nicht zum ersten Mal als Producer MBSounds in Erscheinung. Unter seinem Pseudonym veröffentlicht er bereits seit vielen Jahren Musik. Tracks wie „Eve Of Rise“, „90 Seconds For Europe“ oder auch „FDP Warteschleife2” befinden sich seit knapp zehn Jahren im Repertoire. Dem „Spiegel“ sagte er in einem Interview, er habe mit 15 Jahren Keyboard-Unterricht erhalten. Zwei Jahre später trat er den Jungen Liberalen bei.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Mittwoch (6. November) Finanzminister Christian Lindner entlassen, nachdem ein Streit innerhalb der Koalition eskaliert war. Die Minister:innen Marco Buschmann sowie Bettina Stark-Watzinger verließen daraufhin die Regierung ebenfalls. Während im Netz seitdem Memes über Christian Lindners Arbeitslosigkeit kursieren, hat es Marco Buschmann da wohl deutlich komfortabler. Er hat sich früh genug um ein zweites Standbein gekümmert.