Feat. David Bruschetta: Fünf Sterne deluxe schicken „Inspektor Jabidde“ zum Kampf gegen Schraubstock Kalle

Sie können auch noch Storytelling: Fünf Sterne deluxe haben einen weiteren neuen Song ihres kommenden Albums FLASH rausgehauen. Im Track „Inspektor Jabidde“ erzählen die Geschichte von, richtig, Inspektor Jabidde und wie er die Welt rettet. In Text und Bild – eine Video gibt es nämlich auch – eine fleischige Angelegenheit, in der nicht nur der einst so genannte „Neger-Kalle“ in der Version von Schraubstock Kalle sein, äh, Fett weg kriegt.

Der Clip zu „Inspektor Jabidde“ wurde von den Comiczeichnern Bringmann & Kopetzki animiert.

„Inspektor Jabidde“ ist nach „Davon“, „Afrokalle“ und „Moin Bumm Tschakk“ die vierte Single aus ihrer dritten Platte FLASH. Das erste neue Album der Fünf Sterne deluxe nach 17 Jahren erscheint am 6. Oktober 2017.

Fünf Sterne deluxe auf Tour 2017:

02.11.2017 AT-Wien, Arena Wien

03.11.2017 AT-Graz, PPC

04.11.2017 AT-Linz, Posthof

09.11.2017 Köln, Live Music Hall

10.11.2017 Wiesbaden, Schlachthof

23.11.2017 Berlin, Columbia Theater (Ausverkauft)

24.11.2017 Leipzig, Conne Island

25.11.2017 Münster, Skaters Palace

30.11.2017 Stuttgart, Im Wizemann

01.12.2017 CH-Zürich, Dynamo

02.12.2017 München, Backstage Werk

14.12.2017 Hannover, Capitol

19.12.2017 Hamburg, Docks (Zusatzkonzert)

20.12.2017 Hamburg, Docks (Ausverkauft)