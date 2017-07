Fünf Sterne Deluxe kündigen mit „FLASH“ ihr erstes neues Album seit 17 Jahren an

„1, 2, 3 bis hin zu 4, Fünf Sterne Deluxe sind an Deiner Tür“, hieß es 1998 in ihrem Hit „Dein Herz schlägt schneller“. Heute, 19 Jahre später, sind Das Bo, Tobi Tobsen und DJ Coolmann wieder da und grüßen freundlich mit „Moin Bumm Tschack“. So heißt nämlich einer von zwei neuen Songs der HipHop-Legenden, und die kündigen noch Größeres an: Die live schon länger wieder vereinten Fünf Sterne Deluxe bringen bald ein neues Album heraus.

FLASH, so der Titel des Nachfolgers ihres zweiten Albums NEO.NOW aus dem Jahr 2002, erscheint am 6. Oktober 2017. Zur Comeback-Single „Moin Bumm Tschack“ hat die Band ein affenstarkes Video gedreht. Ein anderer neuer Song namens „Afrokalle“ ist gleichzeitig mit „Moin Bumm Tschack“ am 14. Juli erschienen und im Stream zu hören:

Und jetzt alle mal kurz durchdrehen.