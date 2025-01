Feuer in Los Angeles: Diese Hollywood-Stars und Musiker stehen in den Trümmern ihrer Häuser

Von Paris Hilton über James Woods bis zu Blink-182-Drummer Travis Barker. Sie alle wurden Opfer der Feuerkatastrophe

Es sind die stärksten Flächenbrände seit Jahrzehnten. Neue Dimensionen selbst für die Katastrophen-gestählte Region Los Angeles. Die Flammen wüten nicht nur in den „Hills“. Starke Winde haben die Feuerwand bis hinunter in die Pazifik-Zone von Malibu getragen.

Eine Gegend mit hoher A-Prominenz-Dichte und entsprechend noblen Anwesen. Mit Grusel dokumentieren US-Medien nun die Schicksalsschläge zahlreicher VIPs. Erbin Paris Hilton teilte etwa über Social Media mit. Sie wäre „untröstlich“ darüber, dass ihr Beach House „live im Fernsehen niedergebrannt ist“.

„Der Verlust ist überwältigend“

Das 8-Millionen-Dollar-Chalet, von dem jetzt nur noch verbrannte Trümmer übrig sind, war für eine Art Zweit- oder Dritt-Residenz für die Hiltons, in dem auch die Netflix-Show „Cooking With Paris“ produziert wurde. „Dieses Haus war der Ort, mit dem wir so viele Erinnerungen verbinden. (..) Der Verlust ist überwältigend, aber ich bin dankbar, dass meine Familie und meine Haustiere in Sicherheit sind“, heißt es auf ihrem Instagram-Account.

Noch dramatischer betroffen, weil die Privathäuser Opfer der Flammen wurden, sind die Schauspieler Mark Hamill („Star Wars“) und James Woods sowie Sängerin und Schauspielerin Mandy Moore. Auch Comedian und Sänger Billy Crystal, Anthony Hopkins oder Ben Affleck (der seine drei Kinder zu seiner Ex Jennifer Garner evakuierte) sind laut der Klatsch-Plattform „Page Six“ betroffen. Aufnahmen mit rauchenden Trümmern zeigen die Ausmaße.

James Woods:

Der 77-jährige James Woods kämpfte am Mittwoch (8. Januar) während eines CNN-Interviews mit den Tränen: „Ich dachte, ich wäre stärker als all das“, sagte er. Mit seiner Frau Sarah hätte er mit seiner 8-jährigen Nichte darüber gesprochen, die darauf ihr Sparschwein herausholte, „damit wir unser Haus wieder aufbauen können“. Mit dem Mut der Verzweiflung bilanzierte er: „Gestern bist du noch im Pool geschwommen und am nächsten Tag ist alles weg.“

Star-Wars-Schauspieler Hamill teilte auf seinem Insta-Account mit, er wäre „in letzter Minute evakuiert worden, weil es auf beiden Seiten der Straße zahlreiche kleinere Brände gab.“. Nach seiner Erinnerung wäre es das „schrecklichste Brand“ seit dem „Kinneloa-Feuer“ vom Oktober 1993. Damals hatten die von den Santa-Ana-Winden angefachten Flammen das Gebiet um die San Gabriel Mountains verwüstet.

„Brände in Sekundenschnelle um Fußballfelder ausbreiten“

Die oberhalb der Küstenlinie lebende Schauspielerin Jamie Lee Curtis sagte unter Tränen in der TV-Show von Jimmy aellon: „Die gesamte Region um Pacific Palisades brennt. Schrecklich, es ist mein Zuhause. Alles weg. Der Markt, in dem ich einkaufe. Die Schulen, in die meine Kinder gehen. Viele, viele, viele, viele, viele Freunde haben ihr Häuser verloren.

Drummer Travis Barker von der L.A.-Band Blink-182 musste seine Showbiz-prominenten Kinder Alabama and Landon aus der Feuersbrunst evakuieren. „Uns wurde gesagt, dass sich die Brände in Sekundenschnelle um Fußballfelder ausbreiten“, so eine Insta-Nachricht des 21jährigen Landon Barker („Over You“)

Auch legendäre Musik-Orte wie das Harbor Studio von Zach Brandon, das einst der Jazzrock-Band Weather Report gehörte, ist nur noch ein kokelnder Schrotthaufen. Nicki Minaj oder Rapper Doja Cat hatten hier zuletzt ihre Alben eingespielt. „Ich habe heute Morgen geweint. Doch nicht allein, weil Harbor niedergebrannt ist, sondern weil mir klar wurde, dass Harbor so vielen Künstlern genommen wurde, denen es so sehr am Herzen lag. Ein Ort der musikalischen Freiheit… ein Zufluchtsort im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe es geliebt“.

Brandon ist eisern entschlossen, sein Studio wieder neu aufzubauen. Ariane Grande, Billie Eilish und Shawn Mendes (die nicht direkt betroffen sind) rufen ihre Millionen Follower zu Spenden für örtliche Hilfsorganisationen und Solidarität mit der „eisern kämpfenden“ L.A-Feuerwehr auf.