Banksy in der Musik: Albumcover, Raritäten und eine Guerilla-Aktion

Blur, Röyksopp, Paris Hilton: Banksy hinterließ in den 2000ern Spuren in der Musikwelt – mit Albumcovern, die heute für bis zu 9.300 Euro gehandelt werden.

Der britische Street-Art-Künstler Banksy ist vor allem für seine politischen Schablonengraffitis bekannt. Seit den frühen 2000er-Jahren entwickelte er sich von einer Figur der britischen Graffiti-Szene zu einem der einflussreichsten und teuersten Künstler der Gegenwart. Seine Identität sorgt dabei bis heute für Spekulationen. Zuletzt entfachten neue Recherchen und Medienberichte wiederholt Diskussionen darüber, ob Banksy als Robin Gunningham identifiziert worden ist.

Während diese Debatte erneut Aufmerksamkeit auf den Künstler lenkt, lohnt sich auch ein Blick auf eine weniger bekannte Seite seiner Karriere: Banksy hinterließ Spuren in der Musikbranche. Besonders zwischen etwa 2001 und 2004 gestaltete er mehrere Albumcover und Vinyl-Artworks – vor allem für britische Künstler und Independent-Labels. Anfang der 2000er-Jahre bewegte er sich in der Bristoler und Londoner Subkultur, geprägt von Hip-Hop, elektronischer Musik und Street Art. In dieser Phase entstanden Albumcover, die heute für Musikfans und Kunstsammler:innen gleichermaßen begehrte Objekte sind.

Der große Durchbruch: Blur – „Think Tank“

Das bekannteste Beispiel für Banksys Arbeit in der Musik ist das Cover des Albums „Think Tank“ der britischen Band Blur aus dem Jahr 2003. Das Motiv zeigt ein Paar mit Taucherhelmen beim Küssen – romantisch, absurd und leicht dystopisch zugleich. Die Illustration basiert auf einem Stencil-Graffiti, das Banksy bereits 2002 in London gesprüht hatte.

Typisch für seinen Stil verbindet das Motiv eine klare visuelle Botschaft mit einem minimalistischen Schablonen-Look. Die Taucherhelme isolieren die Figuren voneinander, obwohl sie sich küssen. Das wirkt als subtile Metapher für Entfremdung.

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Die „Badmeaningood“-Reihe

Noch bevor er mit Blur zusammenarbeitete, war Banksy in der britischen Club- und Hip-Hop-Szene aktiv. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Compilation-Serie „Badmeaningood“. Sie startete 2002 und lief über mehrere Veröffentlichungen. Verschiedene DJs und Produzenten stellten persönliche Mixes zusammen, die Einflüsse aus Hip-Hop, Funk, Soul und Breakbeats vereinten.

Für mehrere dieser Veröffentlichungen gestaltete Banksy die Cover. Die Motive fingen den rebellischen und humorvollen Ton der Serie ein. Zu den beteiligten Kuratoren gehörten unter anderem der britische Rapper Roots Manuva sowie der amerikanische DJ und Labelgründer Peanut Butter Wolf.

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Banksys Grafiken griffen satirische Motive auf und kombinierten sie zudem mit seinem charakteristischen Schablonenstil. Sie zeigen folglich eine rohe, experimentelle Seite seiner Ästhetik – weit entfernt von den millionenschweren Auktionen, mit denen sein Name heute verbunden ist.

Ein Sammlerstück: Röyksopp – „Melody A.M.“

Eine besonders ungewöhnliche Episode betrifft das Debütalbum „Melody A.M.“ des norwegischen Elektronik-Duos Röyksopp, ursprünglich veröffentlicht 2001. Für eine limitierte Promotion-Auflage bemalte Banksy rund 100 Vinyl-Cover per Hand.

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Diese Platten sind heute echte Raritäten und erzielen regelmäßig hohe Preise. Besonders viel Aufmerksamkeit erregte 2019 ein Verkauf über Discogs. Dort wechselte eines der bemalten Exemplare für rund 9.300 Euro den Besitzer. Zugleich dokumentieren die Platten Banksys spontane Herangehensweise und die DIY-Mentalität der frühen 2000er-Jahre: Kunst entsteht direkt auf dem Objekt, spontan und ohne die Distanz einer Galerie.

Banksy in der Popkultur

Auch über Albumcover hinaus tauchte Banksy immer wieder in der Popkultur auf. Eine der bekanntesten Aktionen war d2006 das Album „Paris“ von Paris Hilton. Gemeinsam mit Produzent Danger Mouse schmuggelte Banksy etwa 500 Kopien einer manipulierten Version der CD in britische Plattenläden – eine klassische Guerilla-Aktion.

Die veränderten Versionen sahen auf den ersten Blick wie normale Exemplare aus. Allerdings änderte Banksy sowohl Coverbilder als auch Tracklisten. So erhielten Fotos von Paris Hilton Hundeköpfe oder überzeichnete Körperformen, Titel wie „Stars Are Blind“ wurden zu „Stars Are Blindfolded“. Zudem ersetzte er die Songs teilweise durch Remix-Tracks. Die Aktion kritisierte damit ironisch Konsum, Celebrity-Kultur und Popmarketing. Heute sind diese CDs begehrte Sammlerstücke. Entsprechend werden sie auf Plattformen wie eBay für teilweise 5.000 Euro gehandelt.

Auch im Film hinterließ Banksy Spuren. So gestaltete er 2010 eine viel beachtete Couch-Gag-Sequenz für die Animationsserie „Die Simpsons“. Das ungewöhnlich düstere Intro zeigt eine problematische Produktionskette: asiatische Animationsstudios, Kinderarbeit und ausgebeutete Arbeiter:innen, die Simpsons-Merchandise herstellen. Die Sequenz sorgte weltweit für Diskussionen, denn sie kommentierte das Produktionssystem der Serie und die globalisierte Unterhaltungsindustrie zugleich.

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Noch im selben Jahr veröffentlichte Banksy die Dokumentation „Exit Through the Gift Shop“. Der Film beleuchtet den Kunstmarkt und die Kommerzialisierung von Street Art kritisch. Er wurde überraschend erfolgreich und schließlich für einen Oscar als bester Dokumentarfilm nominiert.

Zwischen Subkultur und Kunstmarkt

Banksy hat nur vergleichsweise wenige Albumcover gestaltet. Dennoch kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu. Sie markieren einen Moment, in dem Street Art begann, sich stärker mit anderen kulturellen Bereichen zu verbinden – von Mode über Film bis hin zur Musik. Albumcover waren dafür ein ideales Medium. Denn sie verbinden Grafikdesign, Fotografie und Kunst mit einem physischen Objekt, das Fans sammeln können.