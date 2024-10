Liam Payne: So trauern die Stars um den Ex-One-Direction-Sänger

Paris Hilton, Charlie Puth, Flavor Flav & viele mehr teilten auf Social Media ihre Beileidsbekundungen.

Zahlreiche Prominente haben über die Plattformen Instagram und X auf das Ableben von Liam Payne reagiert. Mit nur 31 Jahren starb der britische Sänger am 16. Oktober nach einem Sturz aus dem dritten Stockwerk eines Hotels im argentinischen Buenos Aires. Das frühere Mitglied der Boyband One Direction wurde leblos im Innenhof der Hotelanlage gefunden, der lokale Rettungsdienst sprach von „keiner Möglichkeit der Wiederbelebung“.

Welle der Trauer auf Social Media

Paris Hilton richtete sich direkt an das Umfeld von Payne: „Die Nachricht vom Tod von @LiamPayne ist so erschütternd😢 Ich sende Liebe und Beileid an seine Familie und seine Angehörigen. 🙏 RIP mein Freund 🥺.“

Auch Charlie Puth veröffentlichte ein gemeinsames Bild von sich und Payne und vermeldete via Instagram-Story: „Liam war immer so nett zu mir. Er war einer der ersten großen Künstler, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Ich kann nicht glauben, dass er von uns gegangen ist.“

Flavor Flav fasste sich deutlich kürzer. Der Rapper schrieb: „RIP Liam Payne, viel zu jung.“

„Man weiß nie, was die Menschen gerade durchmachen“

Zedd, mit dem Payne 2017 die House-Single „Get Low“ herausbrachte, mahnte seine Follower in seinem Post zu mehr Rücksicht und Nächstenliebe: „Das Leben ist kurz und zerbrechlich … Man weiß nie, was die Menschen gerade durchmachen. Wir leben in einer Zeit, in der es normal ist, unhöflich, spalterisch und gemein zu sein; manchmal wird es sogar gefeiert. Das muss aber nicht so sein. Wir sollten unser Bestes tun, um freundlich, unterstützend und achtsam zu sein.“

Der US-amerikanische Sänger Corbyn Besson fand folgende Worte: „Verdammt, diese Liam-Payne-Nachricht (sic!) hat mich sprachlos gemacht … Ich habe während der WDW-Tage [What Makes You Beautiful] so sehr zu 1D aufgeschaut. Man weiß wirklich nie, wann es an der Zeit ist zu gehen. Erinnere deine Freunde/Familie daran, dass du sie heute und jeden Tag liebst.“

Von Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson und Niall Horan kamen bisher noch keine Statements auf Social Media. Möglicherweise brauchen Paynes Ex-Kollegen etwas mehr Zeit, um die Schock-Nachricht zu verarbeiten.