„Die Simpsons“: Neuer Kinofilm für Juli 2027 geplant

Markiert den 22. Juli 2027 mit einem gelben Kreuz im Kalender: „Die Simpsons“ kommen zurück in die Kinos.

Am 22. Juli 2027 kommen „Die Simpsons“ wieder ins Kino. Eigentlich sei der Tag für einen Marvel-Film reserviert gewesen, doch nun übernimmt die gelben Animationsfamilie die Show. Hier alle Infos dazu im Überblick.

„Die Simpsons“ bekommen eine Filmfortsetzung

Es ist das 20. Jubiläum der „Simpsons“-Verfilmung: 2007 kamen Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie bereits mit ihren ersten Film auf die große Leinwand. Nun bestätigten die Disney-Studios eine Fortsetzung für Juli 2027.

20th Century Studios teilte die Nachricht auf Instagram mit einem Bild von Homer Simpson, der sich einen rosa Donut mit Streuseln in Form der Zahl „2“ schnappt. Die Bildunterschrift lautet: „Homer kommt zurück, um sich Nachschlag zu holen.“

Noch gibt es keinen Titel der neuen Verfilmung, und auch in Sachen Handlung ist nichts Genaues bekannt. Doch zumindest steht schon der Starttermin für die animierte Komödie: Am 23. Juli 2027 wird der Film in den US-Kinos anlaufen, in Deutschland übernehmen die gelben Kultfiguren bereits einen Tag vorher, am 22. Juli 2027, die Leinwand.

Der Termin ist dabei aber nicht zufällig gewählt. Eigentlich sei das Datum für einen bisher unbekannten Marvel-Film reserviert, doch Matt Groenigs Kleinfamilie springt ein. Weitere Details, wie etwa auf wann der noch unbetitelte Marvel-Film verschoben wird, oder ob er ganz gestrichen wurde, sind nicht bekannt.

Von TV-Debüt bis Kinoerfolg

Die Animations-Serie um Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie feierte bereits im Dezember 1989 ihre Premiere auf dem US-Sender Fox. Derzeit geht die Sendung schon in die 37. Staffel. Erschaffen wurde das Format von Matt Groening gemeinsam mit James L. Brooks und Sam Simon, nachdem die Simpson-Familie zunächst in kurzen Clips in der Comedy-Serie „The Tracey Ullmann Show“ (1987-1990) zu sehen war.

Mittlerweile ist die Serie gemeinhin – abseits ihres konventionellen Comedy-Potentials – auch bekannt dafür, skurrile Begebenheiten vorherzusagen. So etwa die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, Deutschlands WM-Gewinn 2014 und Lady Gagas Auftritt beim Super Bowl, um nur wenige zu nennen.

2007 sielten die Macher:innen mit „Die Simpsons – Der Film“ weltweit über 536 Millionen US-Dollar ein. Darin bedroht Homer die Umwelt von Springfield, woraufhin die Stadt von der Umweltbehörde EPA unter eine riesige Glaskuppel gestellt wird. Welche Abenteuer Homer und seine Familie 2027 erleben werden, steht noch offen.