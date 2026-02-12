Charli XCX mit Hauptrolle im romantischen Drama „Erupcja“

Charli XCX spielt die Hauptrolle im romantischen Drama „Erupcja“. Der Trailer ist erschienen, Kinostart ist am 17. April 2026. Alle Infos zum Film.

Allerspätestens seit ihrem Album „Brat“ ist die britische Pop-Sängerin Charli XCX nicht mehr aus der Welt des Pop wegzudenken. Jedoch macht sie schon längst nicht mehr nur als Musikerin auf sich aufmerksam, sondern ist auch in der Filmwelt angekommen. Zurzeit wird über mehrere Projekte mit ihr gesprochen. Eines ist auch mehr als konkret – sie wird in „Erupcja“ den Main Part übernehmen und Bewegtmaterial gibt es auch.

Hauptrolle in romantischem Drama

Der neue Trailer zum Film „Erupcja“ wurde am 10. Februar 2026 veröffentlicht. Der Film feierte seine Weltpremiere bereits am 4. September 2025 auf dem Toronto International Film Festival. Schon bald wird er auch der breiten Öffentlichkeit präsentiert und kommt am 17. April 2026 in die Kinos. Es handelt sich um ein romantisches Drama, bei dem Pete Ohs Regie führte. Neben Charli XCX in der Hauptrolle sind zudem Jeremy O. Harris, Lena Gora und Will Madden mit dabei.

Im Film spielt die Sängerin Batthany, eine Frau, die mit ihrem Partner Will (Madden) im Urlaub in Warschau ist und dort mit ihrer Vergangenheit konfrontiert wird. Als sie die Stadt aufgrund eines Vulkanausbruchs nicht verlassen können, frischt sie die Beziehung mit einer alten Freundin (Lena Góra) auf und besucht Orte von Früher. Ein Umstand, an dem ihre Beziehung in der Folge zu zerbrechen droht.

Ein Film von vielen?

Die Hauptrolle in „Erupcja“ ist für die 33-Jährige ein weiteres Projekt in einer Reihe von Beteiligungen an verschiedenen Filmen. So erscheint am 19. Februar 2026 die Mockumentary „The Moment“, in der sie eine fiktive Version ihrer selbst spielt, welche trotz Erfolgs mit hohen Erwartungen von außen und an sich selbst kämpft.

Zudem schrieb sie Musik für das historische Liebesdrama „Wuthering Heights“ mit Margot Robbie und Jacob Elordi.

Auch in kleineren Rollen war die „Brat“-Interpretin zuletzt zu sehen. 2025 spielte sie eine Nebenrolle im Fantasyfilm „100 Nights of Hero“. Und auch in der TV-Serie „Overcompensating“ war sie als eine komödiantische Version ihrer selbst zu sehen. Außerdem wurde sie für einen neuen Horrorfilm des Regisseurs Takashi Miike gecastet. Die Rolle beschreibt Charli XCX selbst als einen „wahr gewordenen Traum“, wie „NME“ berichtet.

Charli XCX auf der Berlinale 2026

Schon bald wird die Künstlerin auch auf dem roten Teppich der Berlinale 2026 zu sehen sein. Am Samstag, den 14. Februar 2026, wird sie gemeinsam mit dem Regisseur Aidan Zamiri ihren gemeinsamen Film „The Moment“ im Berliner Kino Zoo Palast präsentieren. Kylie Jenner wird ebenfalls dabei sein. Auch sie übernimmt eine Rolle in der Pop-Satire.