Billie Eilish spielt in „Die Glasglocke“ – ihr großes Leinwanddebüt

Billie Eilish übernimmt die Hauptrolle in „Die Glasglocke“ von Sylvia Plath.

Billie Eilish zieht es ins Kino. Die zehnfache Grammy-Gewinnerin wird ihr Leinwanddebüt in der Film-Adaption von „Die Glasglocke“ (im Original „The Bell Jar“) von Sylvia Plath geben.

Das Drehbuch soll von Sarah Polley, welche einen Oscar für „Women Talking“ erhielt, adaptiert werden. Als Produzentin ist Joy Gorman Wettels an Bord, die bereits die Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ und das Remake von „Unsere kleine Farm“ produziert hat.

Erste Schauspielerfahrungen

Mit „Die Glasglocke“ wird Billie Eilish also ihr Filmschauspieldebüt geben. Zuvor hatte sie nur eine kleine Rolle in einer Episode der Serie „Bienenschwarm“ (im Englischen „Swarm“) inne. Mit ihrem Schauspiel gewann sie den People’s Choice Award for TV Performance of the Year – und das, obwohl Eilish das Schauspielen angeblich gar nicht richtig zusagen würde, wie sie einst in ihrem „Saturday Night Lives“-Monolog preisgab.

Die 24-Jährige aus Los Angeles stammende Musikerin wird dennoch noch öfter auf der Leinwand zu sehen sein, denn noch dieses Jahr soll eine Dokumentation zu ihrer „Hit Me Hard and Soft“-Tour von „Avatar“-Schöpfer James Cameron als Co-Regisseur herauskommen.

Die Romanvorlage

„Die Glasglocke“ ist der einzige Roman der Lyrikerin Sylvia Plath, die 1963 nur einen Monat nach Veröffentlichung des Buches Suizid beging. Zunächst unter dem Pseudonym Victoria Lucas veröffentlicht, gilt der Roman als eines der bekanntesten Werke der Autorin und trägt autobiografische Züge.

Der Roman handelt von Protagonistin Esther Greenwood, die im Sommer 1953 bei einem New Yorker Modemagazin beginnt und schließlich aufgrund von Depressionen und mehreren Suizidversuchen in einer psychiatrischen Klinik endet. „Die Glasglocke ist eine der tiefgründigsten Charakterbeschreibungen einer psychischen Erkrankung und erzählt die Geschichte einer brillanten jungen Künstlerin, die ihren Verstand verliert“, heißt es in einer offiziellen Beschreibung des Romans.

Das Buch gilt als ein ikonisches Werk feministischer Literatur, da es sich mit den Erwartungen an Frauen in den 1950er-Jahren auseinandersetzt und auch Brüche mit diesen Erwartungen darstellt.

Eilish als Hauptdarstellerin?

„Deadline“ berichtet, dass Billie Eilish die Hauptrolle in der Neuadaption übernehmen soll. Wer noch Teil des Film-Ensembles werden soll, ist derzeit unklar.

Die kalifornische Musikerin ist für ihre gefühlvollen, introspektiven Texte und Songs bekannt. Eilish hat sich ebenfalls bereits häufiger über ihre psychischen Probleme wie Depressionen, Angstzustände und Selbstverletzung öffentlich geäußert, um diese Themen so auch zu enttabuisieren. Billie Eilish hat mehrmals betont, wie wichtig Therapie und die Suche nach Unterstützung ihrer Meinung nach seien.

Gescheiterte Adaptionsversuche

Wann der Film auf der großen Leinwand zu erwarten ist, ist noch nicht bekannt. In den letzten 20 Jahren wurde das Buch schon öfter versucht zu adaptieren, unter anderem mit Julia Stiles, Kirsten Dunst, Dakota Fanning und Frankie Shaw von der Partie. Jedoch wurden diese nie final umgesetzt.