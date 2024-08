Foo Fighters: Trump-Kampagne behauptet Lizenz für Songnutzung zu haben

Am 23. August 2024 spielte Donald Trump während einer Wahlkampfveranstaltung in Glendale, Arizona, den Song „My Hero“ der Foo Fighters, um Robert F. Kennedy Jr. auf der Bühne zu begrüßen.

Diese Song-Verwendung stieß bei der Band auf heftigen Widerstand, da diese ohne Zustimmung erfolgte. Das Trump-Lager behauptet jedoch fest, die Erlaubnis zur Nutzung des Liedes zu besitzen.

Ein Sprecher der Foo Fighters erklärte, dass die Band nicht um Erlaubnis gefragt worden sei und sie diese auch nicht erteilt hätte. Zudem kündigte die Gruppe um Dave Grohl an, „angemessene Maßnahmen“ zu ergreifen und alle durch die Nutzung erzielten Gewinnbeteiligungen an die Kampagne von Kamala Harris und Tim Walz zu spenden.

