Dave Grohl sagt Scheidungsanwalt wieder ab: Gibt es Versöhnung?

Nach der Geburt der unehelichen Tochter machten Gerüchte die Runde, der Haussegen hänge schief.

Versöhnung bei Familie Grohl? Nach der Geburt seiner unehelichen Tochter hat Dave Grohl seinem zuvor engagierten Scheidungsanwalt angeblich wieder abgesagt.

Dave Grohl: „Ich tue alles, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen“

Im September gab der Foo-Fighters-Sänger über Instagram bekannt, er sei Vater eines kleinen Mädchens geworden. Die Mutter sei allerdings nicht seine langjährige Ehepartnerin, sondern eine andere Frau. Er habe vor, seiner neugeborenen Tochter ein „liebevoller und unterstützender Elternteil“ zu sein, schrieb Grohl. Er arbeite aber hart daran, die Dinge mit seiner Frau und seinen älteren drei Töchtern in Ordnung zu bringen. „Ich liebe meine Frau und meine Kinder, und ich tue alles, was in meiner Macht steht, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen und Vergebung zu erhalten“, so der Musiker.

Die Auflösung der Ehe mit Jordyn Blum stand dabei wohl trotzdem im Raum. Seit 2003 ist er mit ihr bereits verheiratet. Angeblich habe er einen Scheidungsanwalt beauftragt – und zwar schon vor der offiziellen Beichte in den sozialen Medien. Das berichtete „People“ und bezog sich auf eine Insider-Quelle. Nun habe Dave Grohl seine Meinung geändert. Oder war es womöglich ein Sinneswandel seitens Blum? „Er arbeitet nicht mehr mit einem Scheidungsanwalt zusammen und hofft stattdessen, die Dinge mit seiner Frau zu klären“, will ein weiterer „People“-Insider über den Sänger wissen.

Schmutzige Wäsche, aber herausgeputzt bei Wimbledon

In den vergangenen Wochen waren sowohl Blum als auch Grohl ohne ihre Eheringe gesehen worden. Beide äußerten sich bisher nicht zu den Scheidungsgerüchten. Den anonymen Quellen nach sei Jordyn Blum allerdings schon eine Weile über das Baby informiert gewesen. Im Juli waren die Eheleute noch herausgeputzt zusammen bei Wimbledon zu Gast – von Ehekrach keine Spur.

Vergangene Liebschaften des Foo-Fighters-Frontmanns packten bereits aus, dass er ihnen auch damals nicht treu war. Wie der „Guardian“ berichtete, gestand der 55-Jährige in der Vergangenheit, dass er seiner ersten Frau Jennifer Leigh Youngblood (verheiratet von 1994 bis 1997) ebenfalls betrogen hat. Eine nachfolgende Beziehung mit der Musikerin Louise Post scheiterte angeblich, weil Grohl sie mit Schauspielerin Winona Ryder (52) betrog. Dave Grohl hatte dies stets bestritten.

Nach Grohls Bekanntmachung sagten die Foo Fighters einen für Ende September geplanten Festivalauftritt ab. Zuvor waren sie von Mai bis August 2024 in den USA und Europa auf Tournee gewesen. Vorerst gibt es keine weiteren Tour-Termine der Band.