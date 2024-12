Dave Grohl: Tochter Violet arbeitet an Debütalbum

Die 18-jährige Tochter des Foo-Fighters-Frontmanns stand bisher meist mit Dave Grohl auf der Bühne.

Wie der Vater, so die Tochter: Dave Grohls Älteste, Violet, ist auf dem Weg zum Debütalbum.

Erfahrene Hilfe

Der Sprössling des Foo-Fighters-Frontmanns steckt Berichten zufolge in der Arbeit an ihrem ersten Musikwerk. Violet Grohl sei „unglaublich engagiert“, heißt es von der anonymen Quelle. „Ihr Gesang ist großartig, sie ist sehr talentiert.“ Das neue Material entsteht im eigenen Studio der 18-Jährigen, das sie von ihrem Vater zum Geburtstag bekommen hat. Dabei arbeitet sie mit Produzent Justin Raisen zusammen, der bereits mit Künstler:innen wie Drake, John Legend und Charli XCX kollaborierte. Zuletzt war er an Kim Gordons Grammy-nominierten Album THE COLLECTIVE (2024) beteiligt. Mehr Details sind zum Debütalbum nicht bekannt.

Foo-Fighters-Fans kennen Violet Grohl

Die Öffentlichkeit durfte sich in der Vergangenheit bereits von Violet Grohls musikalischem Talent überzeugen. Sie veröffentlichte mit dem X-Cover „Nausea“ bereits ihren ersten Song als Solokünstlerin, doch mehr Aufmerksamkeit generierten ihre Auftritte an der Seite ihres Vaters. Das erste Mal trat sie im Jahr 2018 mit Dave Grohl auf – damals war sie 12 Jahre alt und sang eine Coverversion von Adeles „When We Were Young“.

Später stand sie auch mit anderen verbliebenen Nirvana-Mitgliedern auf der Bühne, performte den Hit „Heart-Shaped Box“. Außerdem sang sie die Hintergrundstimme auf den Foo-Fighters-Alben MEDICINE AT MIDNIGHT (2021) und BUT HERE WE ARE (2023) ein, war beim Tribut-Konzert für den verstorbenen Schlagzeuger Taylor Hawkins dabei und stand – unabhängig von Dave Grohl – mit St. Vincent und Beck auf der Bühne.

Dave Grohl hat das Nachsehen

Violet Grohls berühmter Vater Dave Grohl sorgte zuletzt für weniger Freudenstürme. Im September teilte der Musiker mit, Vater einer Tochter geworden zu sein. Mutter des Kindes ist allerdings nicht seine Frau Jordyn Blum, mit der er seit 2003 verheiratet ist und drei Töchter – inklusive Violet – hat. Fans reagierten enttäuscht, schätzten jedoch die Offenheit des Rockstars sowie seine Ankündigung, für die Neugeborene da sein zu wollen. Seither hat sich der Foo-Fighters-Sänger aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.