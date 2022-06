Fotos: So präsentierten sich die Gorillaz live in der Berliner Wuhlheide 2022

Am Freitagabend des 24. Juni spielten die Gorillaz in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin-Köpenick. Damon Albarn brachte seine komplette Band mit so wie die folgende Setlist und folgende Gästeliste. Unser Fotograf Erik Lorenz war ebenfalls vor Ort und brachte Fotos mit – wenngleich nur aus der Distanz, weil Bilder nicht aus dem Bühnengraben, sondern exklusiv vom sogenannten FoH (Front Of House) geschossen werden dürften. „Das nächste Mal will ich ein offizielles Fernglas vom ME!“, scherzte Erik und schob hinterher, ein cooles Konzert erlebt zu haben.

Empfehlung der Redaktion Gorillaz veröffentlichen neuen Song „Cracker Island“ mit Thundercat