Damon Albarn: Neues Gorillaz-Album soll 2026 kommen – in 4 Sprachen

Zwei Jahre ist es her, dass Gorillaz ihr Studioalbum CRACKER ISLAND veröffentlicht haben. Nun gibt Mitgründer Damon Albarn bekannt, dass er derzeit am neunten Werk der virtuellen Band arbeitet. Allerdings soll es nicht – wie zunächst angenommen – noch 2025 erscheinen, sondern eher im nächsten Jahr.

Ein Album „in vier Sprachen“, so Damon Albarn

In einem Interview mit der „Sun“ am 10. Juli sagt Damon Albarn: „Ich war unglaublich damit beschäftigt, Musik zu machen – das ist es, was ich liebe –, also werde ich wohl bald etwas davon teilen müssen.“ Auch spricht er dort über ein neues Gorillaz-Album: „Ich habe in Paris eine Oper aufgeführt und mit der Arbeit am neuen Gorillaz-Album begonnen.“ Plus: „Ich schätze, ich werde bald etwas davon weggeben müssen.“

Weiter hat er in einem Interview mit der „Times“ am 12. Juli mehr über das Album verraten. Dieses soll nicht vor 2026 erscheinen. Dafür erklärt er: „Die neue Gorillaz-Platte ist in vier Sprachen!“ Was genau damit gemeint ist, hat er allerdings nicht näher erläutert. „Abgesehen von einigen Live-Auftritten später in diesem Sommer wird Albarns Cartoon-Gigant erst nächstes Jahr zurückkehren“, heißt es dort.

Frühere Ankündigung: Album eigentlich für 2025 geplant

Damon Albarn hatte bereits im März 2025 angedeutet, dass eine neue Gorillaz-Platte noch in diesem Jahr erscheinen könnte. In einem Interview mit dem französischen Magazin „Les Inrockuptibles“ sagte er: „Ich bin gerade dabei, ein neues Gorillaz-Album fertigzustellen. Eine Oper und ein neues Gorillaz-Album scheinen mir für 2025 ausreichend zu sein! Es sei denn, jemand wirft mir vor, ich würde nicht mehr Vollgas geben!“

Was noch zu Oasis zu sagen ist

Gerade erst hatte der Blur-Frontmann Oasis zum Sieger der ewigen Britpop-Rivalität gekürt. „Ich denke, wir können offiziell sagen, dass Oasis den Kampf, den Krieg, den Schlagabtausch – einfach alles – gewonnen haben“, so Albarn gegenüber der „Sun“. Demütig fügte er hinzu: „Das war doch klar, oder?“