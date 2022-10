Frank Ocean: BLONDE-Cover hängt im Museum of Modern Art in New York

Seit nun gut einem Monat, nämlich seit dem 12. September, hängt das Cover von Frank Oceans BLONDE im Museum of Modern Art in New York. Dort wird es noch bis zum 01. Januar 2023 im Rahmen einer Ausstellung von Wolfgang Tillmans hängen.

Die Ausstellung „To look without fear“ lädt dazu ein, durch die Augen des Fotografen zu sehen und wie es sich für ihn anfühlt, in der Welt von heute zu leben. Danach ist die Ausstellung in Ontario und San Francisco zu sehen.

Frank Ocean – BLONDE

Anlässlich des sechsten Geburtstags des Albums postete das MoMA (Museum of Modern Art) am 20. August einen Beitrag auf Instagram.

Das zweite Album des amerikanischen Sängers chartete bei seinem Debüt auf Platz 1 der Billboard 200 Charts und ist seit 298 Wochen Teil davon. Es war in mehreren Zeitschriften bei den Alben des Jahres 2016 dabei. Im „Guardian“ erreichte es Platz 2 ihrer Liste der 40 besten Alben des Jahres. Beim us-amerikanischen „Rolling Stone“ erreichte es Platz 5. 2020 wurde es ebenda in die Liste der 500 besten Alben aller Zeiten auf Platz 79 gewählt. Mit insgesamt 17 Songs auf einer Länge 60:08 Minuten vereint es R&B, progressiven Soul und psychedelischen Pop.

